WDR-Sport Rückschlag für MSV Duisburg in Unterhaching Stand: 10.03.2024 15:24 Uhr

Der MSV Duisburg hat im Abstiegskampf der 3. Liga einen Rückschlag einstecken müssen. Bei der SpVgg Unterhaching setzte es eine knappe Niederlage.

Die Meidericher mussten sich am Sonntag mit 0:1 (0:0:) geschlagen geben und haben weiter einen Rückstand von fünf Punkten auf das rettende Ufer. Sebastian Maier (64.) erzielte das einzige Tor des Tages.

Der MSV begann im Vergleich zum 2:1-Heimerfolg gegen Borussia Dortmund II mit einer unveränderten Startelf.

Frühe Chancen, dann lange nichts

Die erste Gelegenheit der Partie verbuchten die Gastgeber durch einen Distanzschuss von Maier, der sicher in den Händen von Vincent Müller landete (2.). Unterhaching war das spielbestimmende Team in der Anfangsphase und ließ den MSV in den ersten zehn Minuten kaum über die Mittellinie kommen. Als sich der MSV dann doch mal befreien konnte, wurde es direkt brandgefährlich vor dem Hachinger Tor. Santiago Castaneda scheiterte erst an Torhüter René Vollath und schoss dann über das Tor (13.). Beim zweiten Versuch wurde der Duisburger zu Fall gebracht, der Elfmeterpfiff blieb allerdings aus.

Mit dieser ersten Chance waren die Duisburger im Spiel angekommen und gestalteten die Partie fortan ausgeglichener. Vor den Toren passierte dadurch allerdings lange Zeit wenig. Erst in der 32. Minute musste MSV-Schlussmann Müller einen Schuss von Aaron Keller parieren. Bei der folgenden Ecke köpfte Manuel Stiefler den Ball am Tor vorbei. Auf der anderen Seite verpasste Daniel Ginczek aus kurzer Distanz nur knapp das 1:0 für Duisburg (37.). Bis zur Pause neutralisierten sich beide Mannschaften wieder.

Kontertor von Maier zum Sieg

Der zweite Durchgang begann mit wesentlich mehr Höhepunkten und zunächst einer großen Chance für Duisburgs Ahmet Engin, der eine flache Hereingabe am zweiten Pfosten nicht aufs Tor befördern konnte (47.). Für Unterhaching kam Keller in der 51. Minute zum Abschluss, beförderte seinen Volleyschuss aber über das Tor. Kurz darauf verhinderte Tobias Fleckstein in höchster Not mit einer starken Grätsche gegen Maurice Krattenmacher das Führungstor der Gastgeber (52.). Auf der anderen Seite schoss Ginczek genau in die Arme von Vollath (53.).

Nach einigen ruhigeren Minuten ging Unterhaching in der 64. Minute in Führung. Maier vollendete einen Konter der Gastgeber zum 1:0. Der Treffer verlieh der Spielvereinigung zusätzliches Selbstvertrauen, während Duisburg große Probleme hatte, Chancen zu kreieren. Stattdessen blieben die Hausherren gefährlicher, ein Kopfball von Patrick Hobsch war aber kein Problem für Müller (75.). Schommers nutzte in dieser Phase alle fünf Wechseloptionen und tauschte seine Angriffsreihe einmal durch. Eine wirkliche Duisburger Schlussoffensive blieb allerdings aus.

Samstag gegen Saarbrücken

Auf der Jagd nach wichtigen Punkten im Abstiegskampf geht es für den MSV am kommenden Samstag (16.03.2024/14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken weiter.