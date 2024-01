Arm in Arm mit Marco Reus Rückkehrer Jadon Sancho macht Dortmund Mut Stand: 14.01.2024 12:00 Uhr

Jadon Sancho hat gegen Darmstadt bei seiner Rückkehr direkt ein Tor aufgelegt und zumindest in Ansätzen gezeigt, dass er Borussia Dortmund helfen könnte.

Jadon Sancho feierte Arm in Arm mit Marco Reus und Youssoufa Moukoko vor den Fans - und auch bei seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr war der große Hoffnungsträger gleich mittendrin statt nur dabei. 966 Tage nach seinem letzten Ligaspiel für Borussia Dortmund legte Sancho seinem Kumpel Reus mustergültig ein Tor auf und sorgte damit zumindest für etwas Glanz beim 3:0 (1:0)-Arbeitssieg am Samstag (14.01.2023) bei Schlusslicht Darmstadt 98.

Sancho fühlt sich "zu Hause"

"Das sollte wohl so sein", sagte Sancho über die Szene nur 22 Minuten nach seiner Einwechslung. Seine bis dahin letzte Vorlage in der Fußball-Bundesliga hatte der 23-Jährige am 16. Mai 2021 in Mainz ebenfalls Reus gegeben. Zuletzt durchschritt er bei Manchester United aber ein tiefes Tal, kam nach einem Zerwürfnis mit Teammanager Erik ten Hag seit August nicht mehr zum Einsatz. Der Neustart in seiner alten Heimat verlief vielversprechend. "Seit ich zurück bin, fühle ich mich zu Hause", sagte Sancho und grinste.

Die gute Laune will ihm auch Edin Terzic zurückgeben. Jadon sei schließlich "einer dieser Spieler auf der Welt, die besser Fußball spielen, wenn sie lächeln", stellte der BVB-Coach fest. Gleichzeitig diente der Auftritt des trickreichen Offensivspielers als Mutmacher für die erhoffte Aufholjagd. "Diese Euphorie, die er mitbringt, wollen wir nutzen", sagte Terzic, der Sancho aber "behutsam aufbauen" will.

Auch Maatsen mit guter Vorstellung

Auch wenn der Vizemeister spielerisch viel vermissen ließ, deuteten Sancho und der zweite Neuzugang Ian Maatsen an, dass sie die dringend erforderlichen Verstärkungen sein könnten. So bedanke sich Joker Reus auch artig für den Assist. Sancho sei einfach "ein Unterschiedsspieler, der in jedem Spiel für einen Scorer gut ist, weil er einfach die Positionierung hat, aus einem Nachteil einen Vorteil zu machen", sagte Reus und betonte, dass er "unglaublich gerne" mit ihm zusammen spiele.

Jetzt muss Sancho seinen körperlichen Rückstand weiter aufholen. Denn auf dem Spiel am Böllenfalltor will er sich nicht ausruhen. Er wolle "dem Team helfen, sich für die Champions League zu qualifizieren". Zudem habe er "persönliche Ziele, die ich jetzt noch nicht verraten will". Eines könnte die EM-Teilnahme in Deutschland sein.

Kobel hofft auf BVB-Siegesserie

Ziele hat auch der BVB, der Tabellenfünfte will und muss unbedingt in die Königsklasse. Der erste Sieg nach vier Ligapartien ohne Dreier war ein Anfang, doch außer den Toren von Julian Brandt (24.), Reus (77.) und Moukoko (90.+2) gab es offensiv bei einem harmlosen Gegner wenig zu bestaunen.

"Es war kein Augenschmaus", räumte Brandt ein. "Wir sind noch nicht da, wo wir sein möchten", sagte Torhüter Gregor Kobel, der mit einer Glanztat gegen Luca Pfeiffer (64.) den Ausgleich verhinderte. "Das war eine der besseren Paraden, die ich dieses Jahr hatte", stellte der Schweizer zufrieden fest.

Jetzt hofft Kobel auf eine Aufholjagd: "Es spricht nichts dagegen, dass wir viele Siege aneinanderreihen können. Wir müssen die Maschine ans Laufen kriegen." Dafür könnte Sancho ein entscheidender Faktor sein.