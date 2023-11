WDR-Sport Rocco Reitz - Gladbacher Shootingstar winkt U21-Debüt Stand: 14.11.2023 20:07 Uhr

Was Rocco Reitz gerade erlebt, kann man getrost als kleines Fußball-Märchen bezeichnen. Der 21-Jährige eilt in seiner Karriere von Highlight zu Highlight - und das nicht nur bei seinem Verein Borussia Mönchengladbach.

Reitz ist von Kindesbeinen an Borussia-Mitglied, war früher Dauerkarteninhaber und trägt seit seinem siebten Lebensjahr auch selbst das Fohlen auf der Brust. 2020 kam der gebürtige Duisburger zu ersten Einsätzen in der Bundesliga. Auch wenn diese eher unspektakulär verliefen, weckten sie doch bereits damals eine große Sehnsucht bei den Fans: Nämlich die, junge emotional am Klub hängende Spieler zu wertvollen Profis auszubilden.

Erst Tor- dann U21-Premiere?

Und genau das gelang bei Reitz mustergültig. Nach dem Startelf-Debüt am 3. Spieltag gegen Bayern München spielte er sich in den vergangenen Wochen unter Gladbach-Trainer Gerardo Seoane in der Anfangsformation fest. Nach etlichen guten Leistungen in dieser Saison konnte der 21-Jährige beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg nun auch sein erstes Bundesliga-Tor bejubeln.

"Ich habe immer davon geträumt, im Borussia-Park mein erstes Tor zu schießen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das vorgestellt habe. In echt war es sogar noch besser als in meinen Vorstellungen. Es war unglaublich und kaum in Worte zu fassen", sagte Reitz gegenüber der "Bild"-Zeitung. Und damit ist die Geschichte des Gladbachers noch nicht zu Ende. Denn nun winkt dem Mittelfeldspieler auch sein Debüt für die deutsche U21.

DFB-Comeback nach sechs Jahren

Bei einem Einsatz wäre "der nächste Punkt auf der Liste der Träume abgehakt", sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag: "Den Adler auf der Brust tragen zu können - das ist das Schönste, was es gibt." Reitz hatte im November 2017 für die deutsche U16 eine Partie absolviert (0:4 gegen Tschechien), seither aber kein Spiel mehr für eine DFB-Auswahl gemacht. "U21-Nationalmannschaft, das ist schon eine Hausnummer. Das wäre super", so der Gladbacher.

Dass ihn Nationaltrainer Antonio Di Salvo schon länger auf dem Zettel hat, beweist die Tatsache, dass Reitz bereits in der letzten Länderspielpause nachnominiert wurde. Zum Einsatz kam er da jedoch nicht. Das könnte sich jetzt ändern - Di Salvo zumindest ist voll des Lobes: "Rocco hat in Gladbach sehr gute Leistung gebracht. Er will immer den Ball haben und kennt keine Angst, in engen Situationen angespielt zu werden", so der Nationalcoach.

Kimmich als Vorbild

Reitz selbst hat sich für die Partien am Freitag gegen Estland und vier Tage später gegen Polen jedenfalls einiges vorgenommen. Als Vorbild dient ihm dabei Bayerns Joshua Kimmich: "Das ist ein bisschen der Maßstab, wo ich mal hinmöchte. Das ist beeindruckend, da kann man sich viele Dinge abschauen." Neben Reitz steht mit dem 20-jährigen Luca Netz ein weiterer Gladbacher im DFB-Aufgebot.