WDR-Sport RL West: Alemannia macht nächsten Schritt Richtung Aufstieg Stand: 30.03.2024 16:30 Uhr

Alemannia Aachen eilt weiter Richtung Drittliga-Aufstieg. Am 27. Spieltag der Regionalliga West schlug die Alemannia auch Fortuna Köln. Verfolger Bocholt ließ dagegen Punkte liegen.

Aachen feierte am Samstag einen 1:0-Erfolg (0:0) gegen die Fortuna. Anton Heinz erzielte per Abstauber in der 52. Minute das Tor des Tages. Für die Aachener war es der dritte Sieg in Folge. Die letzte Niederlage datiert vom 4. November (0:1 gegen Bocholt). Während Fortuna auf den vierten Rang abrutscht, hat die Alemannia als Tabellenführer nun sieben Spieltage vor Schluss elf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Wuppertal schlägt Lippstadt knapp

Das ist seit Samstag der Wuppertaler SV, der beim Abstiegskandidaten SV Lippstadt mit 1:0 (0:0) gewann. Hüseyin Bulut traf in der 88. Minute zum Sieg für den WSV. Lippstadt bleibt damit bei 27 Punkten stehen und rutscht auf den 15. Tabellenplatz.

Der 1. FC Bocholt musste seinen Status als erster Aachen-Verfolger dagegen einbüßen. Die Bocholter unterlagen beim Aufsteiger FC Gütersloh mit 1:0 (0:0). Bocholt ist nun punktgleich mit dem Wuppertaler SV, rutscht aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aber auf Rang drei ab.

Schlusslicht Verlbert holt einen Punkt

Außerdem gewann Fortuna Düsseldorf II mit 4:2 (2:1) bei Kellerkind Rot Weiss Ahlen. Der SC Wiedenbrück unterlag im Heimspiel dem FC Schalke 04 II mit 1:3 (1:3). Schlusslicht SSVg Velbert holte ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach II. Bereits am Donnerstag trennten sich Rot-Weiß Oberhausen und der 1. FC Düren 2:2 (1:1).

Am Sonntag empfängt der FC Wegberg-Beeck den 1. FC Köln II und die zweite Mannschaft des SC Paderborn hat den SV Rödinghausen zu Gast.