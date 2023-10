WDR-Sport Remis im Verfolgerduell: Viktoria rettet Punkt gegen Aue Stand: 14.10.2023 15:58 Uhr

Viktoria Köln hat sich im Verfolgerduell am 1. Spieltag der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue einen Punkt erkämpft. Nachdem die Auer das Spiel in der zweiten Halbzeit drehten, trafen die Kölner in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Die Viktoria und Erzgebirge Aue trennten sich am Samstag (14.10.2023) im Kölner Sportpark Höhenberg mit 2:2 (0:0). Luca Marseile hatte die Viktoria kurz nach der Pause in die Führung gebracht (46.). Marvin Stefaniak (70.) und Tim Danhof (75.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gäste. Der eingewechselte André Becker glich in der 3. Minute der Nachspielzeit für die Kölner aus. Beide Teams bleiben durch den Punktgewinn in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Bär trifft das leere Tor nicht

Nach nur fünf Minuten hätte die Viktoria eigentlich in Rückstand geraten müssen. Aues Marvin Stefaniak konnte von der rechten Seite unbedrängt an den Fünfemeteraum flanken. Viktoria-Torhüter Kevin Rauhut kam zwar mit den Händen an den Ball, legte ihn aber unfreiwillig direkt vor die Füße von Marcel Bär. Aber statt den Ball einfach ins leere Tor zu schieben, schoss Bär die Kugel aus fünf Metern über das Tor.

In der 21. Minute hatte die Viktoria dann wieder Glück, als Borys Tashchy als elf Metern nur die Latte traf.

Die Kölner selbst taten sich offensiv schwer und kamen erst in Minute 37 zu ihrer ersten echten Chance. Patrick Koronkiewicz spielte den Ball in den lauf von Donny Bogićević, der aus halbrechter Position über das Tor schoss. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam die Viktoria noch zwei Mal gefährlich in den Auer Strafraum, aber weder Jeremias Lorch, noch Bogićević brachten Aues Torwart Martin Männel in Bedrängnis.

Marseiler schaltet am schnellsten

In der zweiten Halbzeit dauerte es dafür nur 33 Sekunden, ehe der Ball im Auer Tor lag. Ein Abschluss von Bryan Henning wurde zunächst noch geblockt, der Abpraller landete aber vor den Füßen von Marseiler. Der Kölner schaltete von allen Spieler am schnellsten und traf mit einem wuchtigen Schuss ins linke untere Eck.

Die Führung der Kölner war zu diesen Zeitpunkt durchaus überraschend, aber die Viktoria verdiente sich den Vorsprung in den nächsten Minuten. Köln agierte nun deutlich schneller und zielstrebiger als noch in der ersten Halbzeit. Nur zwei Minuten nach dem 1:0 hätte Bogićević eigentlich das 2:0 nachlegen müssen, schob den Ball aus sechs Metern freistehend aber am Tor vorbei (48.).

Stefaniak und Danhof drehen die Partie

Mitte der zweiten Halbzeit schafften es die Gäste, sich vom Kölner Druck zu befreien und übernahmen die Spielkontrolle. Und das mit Erfolg, denn Stefaniak traf in der 70. Minute zum Ausgleich. Kölns Lorch schlug bei der vorangegangenen Flanke im Strafraum ein Luftloch, wodurch der Ball zu Stefaniak durchrutsche und dieser aus fünf Metern einschieben konnte.

Und es kam noch schlimmer für die Viktoria, denn nur vier Minuten später führte Erzgebirge Aue. Danhof ließ Kölns Niklas Mai im Strafraum mit einer Körpertäuschung stehen und traf mit einem platzierten Schuss vom rechten Strafraumeck ins lange Eck (75.).

Becker trifft zum Ausgleich

Viktoria bemühte sich in den Schlussminuten noch einmal um den Ausgleich und belohnte sich in der Nachspielzeit. Marseiler verlängerte einen langen Ball von Lorch direkt in den Lauf des kurz zuvor eingewechselten Beckers. Becker blieb frei vor Männel ruhig und schob den Ball ins untere linke Eck (90.+3). Viktoria blieb auch in den folgenden Minuten am Drücker, ein Abschluss sprang dabei aber nicht mehr heraus.

Für die Viktoria geht es am 12. Spieltag der 3. Liga am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfB Lübeck weiter. Erzgebirge Aue empfängt einen Tag später (19.30 Uhr) den SSV Ulm.