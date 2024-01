WDR-Sport Preußen Münster gewinnt Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen Stand: 28.01.2024 15:24 Uhr

Preußen Münster ist auch im dritten Pflichtspiel des Jahres ohne Niederlage geblieben. Am Sonntag gewann die Münsteraner vor eigenem Publikum mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen.

Obwohl die Münsteraner im Sturm krankheitsbedingt auf Joel Grodowski verzichten mussten - er hatte in jedem der vergangenen vier Preußen-Spiele getroffen -, erwischten sie gegen RWE einen Traumstart. Marc Lorenz flankte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo Niko Koulis aus fünf Metern unbedrängt per Kopf zur Führung traf. Dabei musste der 24-jährige Innenverteidiger nicht mal vom Boden abheben, sondern schob den Ball im Laufen locker am Essener Keeper Jakob Golz vorbei.

Essen nach Rückstand besser im Spiel

Die Gäste fanden nach dem verschlafenen Start erstmals in der 10. Minute den Weg vor das gegnerische Tor. Die Flanke von Vinko Šapina fand allerdings keinen Abnehmer. Gefährlicher wurde es in der 22. Minute, als ein Münsteraner Verteidiger einen Schuss von Lucas Brumme neben das Tor abfälschte.

Die Essener waren jetzt besser im Spiel. Zwei Minuten später musste ein Verteidiger der Hausherren nach einer Freistoß-Hereingabe bereits die nächste brenzlige Situation im Strafraum entschärfen. In der 27. Minute musste Preußen-Keeper Max Schulze Niehues einen Schuss von Leonardo Vonić parieren, kurz darauf den nächsten von Cedric Harenbrock.

Deters verpasst zweiten Treffer für Münster

Während die Gäste Chancen im Minutentakt kreierten, hätten die Münsteraner nach einem von Daniel Kyerewaa eingeleiteten Konter um ein Haar auf 2:0 erhöht. Malik Batmaz legte den Ball im Strafraum quer auf Thorben Deters, der den Ball in mittiger Position aus zehn Metern neben das Tor setzte.

Noch mehr Pech hatten die Gastgeber in der 34. Minute, als dem Essener Vonić eine Ballannahme an der Strafraumgrenze zwar zunächst misslang, er aber eine zweite Chance bekam. Diese nutzte er zum Pass auf den freien Marvin Obuz im Strafraum, dessen Flachschuss Schulze Niehues in der kurzen Ecke überraschte. Nach dem 1:1-Ausgleich blieb die Partie bis zum Pausenpfiff ereignisarm.

Turbulente Anfangsphase in Hälfte zwei

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel allerdings schnell, weil die Münsteraner erneut einen guten Start erwischten. Erst setzte Simon Scherder einen Kopfball neben das Tor (47.), kurz darauf schoss Batmaz den Ball aus aussichtsreicher Position neben das Tor. Noch etwas fahrlässiger war der anschließende Abschluss von Kyerewaa, der das Tor aus fünf Metern nicht traf (51.).

In der 53. Minute hatten die Preußen etwas Glück, von RWE nicht bestraft zu werden. Vonić behauptete sich an der Strafraumgrenze gleich gegen mehrere Verteidiger, doch Schulze Niehues lenkte seinen strammen Schuss über das Tor. Nach diesem turbulenten Auftakt wurde es vor den Toren etwas ruhiger, wobei keins der Teams mit einer Punkteteilung zufrieden wirkte.

Wegkamp überrascht RWE-Schlussmann Golz in der kurzen Ecke

Die Essener wollten ihre Position im Kampf um den Relegationsplatz verbessern, während die Münsteraner ihr Punktepolster vor der Abstiegszone gerne vergrößert hätten. Belohnt wurde nur das Bemühen der Münsteraner. Nach gut 25 Minuten ohne zwingende Chancen wurde der eingewechselte Gerrit Wegkamp von Rico Preißinger im Strafraum schön in Szene gesetzt und zog aus spitzem Winkel ab. Der stramme Schuss passierte RWE-Schlussmann Golz im kurzen Torwart-Eck (80.).

Die Essener erhöhten die Schlagzahl in der Schlussphase noch einmal ab, blieben im Strafraum aber ohne Durchschlagskraft. Mit dem 2:1-Erfolg sind die Preußen jetzt bis auf vier Punkte an die Essener herangerückt.