WDR-Sport Powervolleys Düren verlieren in Lüneburg

Powervolleys Düren verlieren in Lüneburg Stand: 16.02.2024 16:49 Uhr

Die Powervolleys Düren haben die zweite Niederlage in Folge in der Volleyball-Bundesliga erlitten. In Lüneburg waren die Dürener ohne Chance.

Das 0:3 am Freitag (16.02.2024) bei der SVG Lüneburg verschlechtert die Chancen drastisch, von Platz fünf aus in die Playoffs einzuziehen. Zwar ist Düren noch Fünfter, aber die WWK Volleys Herrsching haben das machbarere Restprogramm und gute Chancen, noch an Düren vorbeizuziehen. Die Satzverhältnisse in der ausverkauften Lüneburger LKH-Arena zeigen, dass Düren an diesem Abend ohne jede Chance war. 15:25, 18:25, 17:25 lauteten die Sätze. Die Gäste sind in jedem wichtigen Element deutlich unterlegen gegen eine phasenweise überragend spielende SVG.