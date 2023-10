WDR-Sport Niederrheinpokal: MSV blamiert sich bei Schommers-Debüt in Uerdingen Stand: 11.10.2023 22:13 Uhr

Was für ein Fehlstart für den neuen MSV-Trainer Boris Schommers: In der 2. Runde des Niederrheinpokals hat Duisburg sich beim Fünftligisten KFC Uerdingen im Grotenburg-Stadion blamiert.

Am Mittwoch schockte der Niederrhein-Oberligist den MSV Duisburg, derzeit Schlusslicht der 3. Liga, mit einem 1:0 (0:0)-Sieg nach Verlängerung. Den goldenen Treffer besorgte Uerdingens Fabio Ribeiro (107.) und ließ die altehrwürdige Grotenburg in Krefeld vor Jubel beben. Damit steht der KFC Uerdingen in Runde drei, die Duisburger schauen in die Röhre.

MSV etwas ratlos, KFC Uerdingen diszipliniert

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen einen eher gemächlichen Beginn. Der Drittligist aus Duisburg hatte zunächst viel Ballbesitz, Uerdingen unterliefen einige Fehler im Spielaufbau.

Brenzlig wurde es erst nach einem ruhenden Ball: Kolja Pusch jagte einen Freistoß an den Querbalken des KFC Uerdingen (16.). Spielerisch war der MSV Duisburg zwar überlegen, doch die Krefelder machten größtenteils erfolgreich dicht. Und hatten plötzlich die erste eigene dicke Chance: Florian Abel verfehlte mit seinem Abschluss das Tor nur knapp (41.).

Danach gestaltete sich die Partie ausgeglichen, auch der KFC konnte im zweiten Durchgang weitere spielerische Akzente setzen – genau wie beim MSV resultierten daraus aber nicht allzu viele gefährliche Torraumszenen.

Talarski-Lattentreffer wohl hinter der Linie

Beinahe hätte Pascale Talarski für den KFC Uerdingen mit seinem Distanzschuss den Lucky Punch besorgt, doch der Ball ging an den Querbalken und prallte von dort auf den Boden (90.+3) – Proteste gab es von den Uerdinger Fans, die den Ball hinter der Linie gesehen hatten. Auch TV-Bilder legten dies nahe, der MSV war hier im Glück.

Glück hatten aber kurz darauf auch die Uerdinger. Denn Rolf Feltschers Flanke erreichte Tim Köther im Strafraum, der die Chance jedoch vergab (90.+5). Es ging in die Verlängerung.

Ribeiro bestraft Duisburger Ballverlust

Dort gab der KFC Uerdingen nochmal Gas, wirkte frischer als der MSV. Und dann kam der folgenschwere Duisburger Ballverlust: KFC-Joker Maik Odenthal legte den Vorwärtsgang ein und setzte Ribeiro in Szene, der unter lautem Jubel der Uerdinger Fans den Ball ins Netz schob. Hinata Gonda hätte beinahe noch das 2:0 erzielt, vergab die Chance aber (111.).