WDR-Sport Niederlage in Ingolstadt - kaum noch Hoffnung für MSV Duisburg

Niederlage in Ingolstadt - kaum noch Hoffnung für MSV Duisburg Stand: 20.04.2024 18:21 Uhr

Dem MSV Duisburg droht der Abstieg in die viertklassige Regionalliga West.

Die Meidericher unterlagen am Samstag beim FC Ingolstadt 0:2 (0:1) und haben bei noch vier ausstehenden Saisonspielen acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Dieser Rückstand könnte am Sonntag noch auf elf Punkte anwachsen, falls Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiss Essen gewinnen sollte.

Ingolstadt nutzt erste Gelegenheit

Ingolstadt machte von Beginn an Druck und ging mit dem ersten Angriff in Führung. Bei einem Konter über die linke Seite flankte Moritz Seiffert auf den zweiten Pfosten zum völlig frei stehenden Jannik Mause (7.), der mit dem Kopf zum 1:0 traf. Der MSV hatte seine erste Gelegenheit bei einem Freistoß von Marvin Knoll (18.), den FCI-Keeper Marius Funk zur Ecke klärte. Bei der darauf folgenden Ecke köpfte Thomas Pledl knapp über das Ingolstädter Tor.

In der 35. Minute hatte der FCI wieder eine Chance durch Mause, dessen Schuss aus rund 18 Metern von MSV-Torwart Vincent Müller abgewehrt wurde. Aus dem Spiel heraus lief bei Duisburg in der Offensive wenig zusammen, ehe Tim Köther (40.) an der linken Ecke des Fünfmeterraums zum Abschluss kam. Ingolstadts Ryan Malone klärte in allerhöchster Not mit einer Grätsche.

MSV nutzt Chancen nicht

Nach der Halbzeitpause war Duisburg das etwas bessere Team, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen. Einen zu unplatzierten Distanzschuss von Joans Michelbrink (54.) wehrte FCI-Torwart Funk ohne Mühe ab, zwei Minuten später klärte Funk (56.) in höchster Not vor Pledl. Auf der Gegenseite ließen David Kopacz (60.) und Sebastian Gronning (62.) Chancen auf eine höhere Führung zunächst liegen.

In der 76. Minute fiel dann aber das 2:0. Nach einer Ecke war Malone mit dem Kopf zur Stelle. Der MSV warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, blieb vor dem gegnerischen Tor aber glücklos.

Der MSV empfängt am kommenden Samstag (27.04.2024/14 Uhr) den SV Sandhausen, Ingolstadt tritt am Sonntag (13.30 Uhr) bei Rot-Weiss Essen an.