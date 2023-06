WDR-Sport Nächster Schritt im Baskets-Umbruch - Turudic und Kirkwood wechseln nach Bonn Stand: 29.06.2023 18:06 Uhr

Die Baskets Bonn haben am Donnerstag (29.06.2023) zwei weitere Neuverpflichtungen bekanntgegeben. Benedikt Turudic kommt vom BBL-Ligakonkurrenten Löwen Braunschweig, Noah Kirkwood aus den USA.

Der 23-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag, Turudic bekam einen Kontrakt über zwei Saisons. Vor allem die Personalie Kirkwood birgt jedoch viel Spannung. "Noah Kirkwood hat nach seiner College-Karriere an der renommierten Harvard University ein Jahr in der NBA G-League gespielt und will sich nun in Europa beweisen. In Trainerkreisen wurde sein Name hoch gehandelt. Er kann auf gleich mehreren Positionen spielen und gut mit dem Ball umgehen", sagte Sportdirektor Savo Milovic. "Er brennt auf die Chance, sich bei einem erfolgreichen Club und in einer starken BBL und Champions League zu präsentieren."

Die nächsten von vielen Personalien

Bereits am Mittwoch (28.06.2023) hatten die Baskets die Verpflichtung von Till Pape und Florian Koch unter Dach und Fach gebracht. Nach der Vizemeisterschaft und dem Titel in der Champions League steht das Team vor dem Umbruch. Auch Trainer Tuomas Iisalo hat die Bonner verlassen, wird in der nächsten Saison bei Paris Basketball an der Linie stehen.