3. Liga Viktoria Köln unterliegt Saarbrücken deutlich Stand: 21.02.2024 21:05 Uhr

Viktoria Köln hat in einem Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie hinnehmen müssen.

Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen unterlag am Mittwochabend in einem Spiel vom 21. Spieltag mit 2:5 (0:1) und hat als Tabellen-14. acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Saarbrücken arbeitete sich durch seinen neunten Saisonsieg auf Rang elf vor.

Nach dem bitteren 0:1 beim MSV Duisburg gab es bei der verletzungsgeplagten Viktoria zwei Änderungen in der Startelf, unter anderem gab Thomas Idel nach der Verletzung von Christoph Greger sein Drittliga-Debüt für Köln.

Fehlstart für die Viktoria

Es dauerte nur knapp drei Minuten, ehe Saarbrücken mit der ersten Möglichkeit in der Partie in Führung ging. Einen Freistoß aus halblinker Position beförderte Kölns André Becker unglücklich mit der Hüfte vor die Füße von Amine Naifi (3.), der per Volleyschuss aus kurzer Distanz traf.

Die Gäste aus Saarbrücken blieben das dominante Team und liefen die Kölner früh an, Kölns Defensive geriet zeitweise ins Schwimmen. Bei einem Kopfball von von Zeitz (14.) verhinderte Kölns Keeper Ben Voll mit einer Glanzparade einen höheren Rückstand.

Voll hält Köln im Spiel

Nach etwa 30 Minuten konnte sich Köln etwas stabilisieren, blieb vor dem gegnerischen Tor aber vollkommen harmlos. Erst nach 37 Minuten gab die Viktoria durch Sidny Lopes Cabral aus 17 Metern den ersten Torschuss ab, mit dem FCS-Torwart Tim Schreiber keine Probleme hatte.

Kurz darauf vergab Saarbrücken die nächste Riesenchance. Eine präzise Flanke von Calogero Rizzuto fand vor dem Kölner Tor den frei stehenden Kai Brünker (40.), dessen zu zentraler Schuss erneut vom glänzend parierenden Voll abgewehrt wurde.

Saarbrücken schlägt nach der Pause wieder zu

Nach der Halbzeitpause baute Saarbrücken seine Führung aus: Die weit aufgerückte Viktoria verlor den Ball, der FCS konterte, der enteilte Brünker (47.) blieb vor Voll cool und schob zum 2:0 ein. Dieses Mal hatte Köln die richtige Antwort parat. Stefano Russo legte im Strafraum flach zurück auf Jeremias Lorch, der aus 13 Metern abzog. Saarbrückens Keeper Schreiber ließ den Ball nach vorne klatschten, Becker (54.) staubte ab und verkürzte auf 1:2.

Köln war nun besser im Spiel, musste aber die nächste kalte Dusche hinnehmen. David Kubatta foulte Luca Kerber deutlich im Strafraum, es gab Elfmeter. Den Schuss von Kasim Rabihic konnte Voll parieren, den Nachschuss von Naifi (67.) aber nicht.

Anschließend war der FCS das bessere Team. Becker klärte einen Schuss von Rabihic (71.) mit dem Kopf auf der Linie, der herausragende Voll verhinderte mit einer Blitzreaktion den dritten Treffer von Naifi (77.). Schließlich gelang den Gästen der vierte Treffer: Nach einem Steilpass auf Brünker spielte dieser quer zu Kerber (85.), der nur noch den Fuß hinhalten musste.

In der Nachspielzeit wurde Kölns 20 Jahre altes Talent Luca de Meester nicht attackiert und erzielte aus rund 20 Metern sein erstes Drittliga-Tor. Den Schlusspunkt setzte allerdings der FCS: Der allein gelassene Tim Civeja zirkelte den Ball ins rechte Eck zum 5:2-Endstand.

Viktoria nun gegen Sandhausen

Bereits am Samstag (14 Uhr) steht für die Viktoria das nächste Heimspiel gegen den SV Sandhausen an. Saarbrücken empfängt am Sonntag (16.30 Uhr) Arminia Bielefeld.