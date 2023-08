WDR-Sport Murkin kommt: "Wollte unbedingt zu Schalke" Stand: 30.08.2023 18:44 Uhr

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat einen neuen Linksverteidiger. John Derry Murkin, der vom FC Volendam kommt, bekräftigt: "Ich wollte unbedingt zu Schalke."

Der 24 Jahre alte Engländer kommt für die linke Abwehrseite und unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie die "Königsblauen" am Mittwoch bekanntgaben.

Der Verteidiger schließe "die noch offene Lücke" im Kader, so Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann. Murkin sei "ein schneller und konditionsstarker Spieler, der sich unter anderem durch viele intensive Läufe und seine Zweikampfstärke auszeichnet", beschrieb Schalke-Trainer Thomas Reis den Neuzugang, der seit seinem vierten Lebensjahr in den Niederlanden lebt, 2022 in der dortigen Eredivisie debütierte und dort seitdem in 34 Erstligaeinsätzen auf fünf Assists kam.

Murkin freut sich, künftig für die Gelsenkirchener aufzulaufen: "Ich wollte unbedingt zu Schalke wechseln und freue mich, nun das blau-weiße Trikot zu tragen. In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von mir versprechen. Ich brenne darauf, mit den Teamkollegen vor den S04-Fans aufzulaufen."

Debüt in Wiesbaden möglich

Der Bundesligaabsteiger aus Gelsenkirchen verlor zuletzt 0:2 gegen Holstein Kiel und blieb mit nur drei Punkten aus den ersten vier Partien hinter den Erwartungen zurück. Sein Debüt könnte Murkin im nächsten Ligaspiel am Samstag beim Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden geben (13 Uhr).