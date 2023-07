WDR-Sport Mönchengladbach mit Remis in Wegberg-Beeck Stand: 15.07.2023 18:20 Uhr

Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Lukas Ullrich hat seinen neuen Trainer Gerardo Seoane im ersten Testspiel der Vorbereitung vor einer Blamage bewahrt.

Der 19 Jahre alte von Hertha BSC verpflichtete Linksverteidiger rettete dem Fußball-Bundesligisten am Samstag ein 1:1 (0:1) beim Regionalliga-Aufsteiger FC Wegberg-Beeck. Die Gastgeber erzielten in der 41. Minute den 1:0-Führungstreffer durch Marc Kleefisch. Beim Erstligisten fehlten noch die beiden jüngsten Neuzugänge, Franck Honorat und Tomas Cvancara, sowie eine Reihe weiterer Stammspieler. Seoane schickte im zweiten Abschnitt eine komplett andere Mannschaft ins Rennen.

Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Borussen auf dem Weg ins Trainingslager am nächsten Samstag beim 1. FC Saarbrücken. Danach bleibt die Mannschaft eine Woche in Rottach-Egern am Tegernsee.