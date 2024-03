Handball-Bundesliga Mit dem letzten Wurf: Lemgo unterliegt Melsungen Stand: 22.03.2024 22:00 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge verpasst. Bei der MT Melsungen unterlagen die Lipper am Freitagabend erst in den Schluss-Sekunden.

Am 26. Spieltag verloren der TBV in Melsungen mit 25:26 (11:13). Damit rutscht das Team von Trainer Florian Kehrmann in der Tabelle mit 21:31-Punkten auf den zehnten Rang ab. Die MT Melsungen schiebt sich dagegen mit nun 35:17-Punkten auf den vierten Tabellenplatz.

Lemgos Emil Lærke war mit sieben Toren bester Werfer der Partie. Ansonsten traf aber kein Lemgoer Aktuer mehr als drei Mal. Eine starke Leistung zeigte Torhüter Finn Zecher, der in 21 Minuten Einsatz-Zeit starke sechs Paraden zeigte. Bester Werfer der Melsunger war Dainis Kristopans mit fünf Toren. Überragender Mann bei den Gastgebern war aber Torhüter Nebojsa Simic mit zehn Paraden.

Langsamer Start von beiden Teams

Mehr als vier Minuten dauerte es, bis überhaupt mal eine Mannschaft ins Tor traf. Und das war der TBV Lemgo Lippe in Person von Lukas Zerbe. Zerbe war es auch, der nach rund zehn Minuten zum 4:2 traf. Danach war es aber erst einmal vorbei mit der Lemgoer Dominanz. Auch Dank eines starken Simic im Tor konnte sich die MT Melsungen absetzen. Erik Balenciaga traf nach 20 Minuten zum 9:6 für die Gastgeber.

Zwar konnte der TBV durch Frederik Simak noch einmal auf 11:10 verkürzen, zur Pause war Melsungen aber wieder mit zwei Toren vorne (13:11). Kurios: Kein Spieler auf beiden Seiten konnte in der ersten Halbzeit mehr als zwei Tore erzielen.

Melsungen kommt schwungvoller aus der Kabine

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten wieder den Gastgebern. Lemgo kam gleich zwei Mal nicht an Simic vorbei, auf der Gegenseite zeigte Melsungen im Angriff deutlich mehr Schwung. Elvar Jonsson traf zum 16:11 (33.). Melsungen schien das Spiel im Griff zu haben. Doch ein Torwartwechsel beim TBV Lemgo Lippe zeigte Wirkung: Zecher stand jetzt zwischen den Pfosten und zeigte innerhalb von wenigen Minuten gleich vier starke Paraden. Weil er auch den Siebenmeter von Dimitri Ignatow hielt, kam der TBV zurück ins Spiel.

Leve Carstensen und Jan Brosch ließen aber beste Chancen auf den Ausgleich liegen. Stattdessen traf Ivan Martinovic per Siebenmeter zum 19:17 für Melsungen (46.). In der Folge standen dann wieder die Torhüter im Fokus. Melsungen behauptete so die Führung, der TBV blieb aber im Spiel.

Theilinger trifft zum Ausgleich, Kristopans zur Entscheidung

Zehn Minuten vor Schluss nahm TBV-Trainer Kehrmann eine Auszeit. Aber auch die darauffolgenden Überzahl nutzte zunächst Lemgo zunächst nichts. Auch weil die Lipper gleich mehrere Zeitstrafen kassierte, kam Lemgo nicht entscheidend heran. Melsungen behauptete auch dank Torwart Simic seinen Zwei-Tore-Vorsprung bis in die Schlussphase. Doch dann unterlief Melsungen ein folgenschweres Offensivfoul, was Nicolai Theilinger 20 Sekunden vor Schluss zum 25:25-Ausgleich nutzte.

Den letzten Angriff hatte aber Melsungen - und der ging über den 2,15 Meter-Mann Kristopans. Der Melsunger setzte sich am Kreis durch und drehte den Ball sechs Sekunden vor Schluss flach zur Entscheidung ins Lemgoer Tor.

Für den TBV geht es am Ostersonntag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den THW Kiel weiter. Die MT Melsungen ist am Ostermontag (16.30 Uhr) beim HSV Hamburg zu Gast.