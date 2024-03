WDR-Sport Luca Kilian fehlt 1. FC Köln im Abstiegskampf Stand: 29.03.2024 16:33 Uhr

Nach sechs Spielen ohne Sieg ist der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga auf einen direkten Abstiegsplatz abgestürzt. Beim FC Augsburg muss der FC das Ruder am Sonntag aber ohne Abwehrspieler Luca Kilian herumreißen.

Keine leichte Aufgabe, kratzen die Augsburger nach vier Siegen in Folge als Tabellensiebter doch am internationalen Geschäft. Entsprechend großes Kopfzerbrechen scheint FC-Trainer Timo Schultz die Frage zu bereiten, wer denn beim FCA das mindestens eine für einen Sieg nötige Tor schießen soll.

Schultz erwägt Kurzeinsatz von "Unterschiedsspieler" Waldschmidt

Hätte Schulz im Kader mit dem schwächsten Sturm der Liga genug Optionen, würde er wohl kaum laut über einen Kurzeinsatz des gerade erst von einem Wadenbeinbruch genesenen Luca Waldschmidt nachdenken: "Luca wäre normalerweise noch kein Kandidat für den Kader. Aber er kann ein Unterschiedsspieler sein, da kommt man als Trainer schon ins Grübeln, ob er uns im Spiel vielleicht zehn Minuten weiterhelfen kann."

Wir müssen jetzt Spiele gewinnen, damit fangen wir am besten in Augsburg an.

Timo Schultz, Trainer des 1. FC Köln

Eine weitere offensive Option ist Kölns bester Torschütze Davie Selke, der nach überstandener Fußverletzung etwas mehr als die eine volle Trainingswoche von Waldschmidt zu bieten hat. Der fünffache Torschütze kam gegen Borussia Mönchengladbach (3:3) und RB Leipzig (1:5) jeweils zu einem Kurzeinsatz.

Luca Kilian fehlt dem FC mehrere Monate

Letzterer war am Freitag im Trainings allerdings auch an einem unglücklichen Zweikampf beteiligt, nach dem Schultz in der Defensive eine Option weniger hat. Luca Kilian musste das Training nach dem Duell mit Selke abbrechen. Am Nachmittag teilte der FC nach einer genaueren Untersuchung mit, dass Kilian "mit einer Kreuzbandverletzung mehrere Monate fehlen" wird.

Angesichts einer solchen Hiobsbotschaft ist es für den FC nur noch ein schwacher Trost, dass die Augsburger am Sonntag im Heimspiel auf Ermedin Demirovic verzichten müssen. Der 26-Jährige, der in dieser Saison mit 14 Toren und 8 Vorlagen an mehr Treffern beteiligt ist als der FC insgesamt geschossen hat (das waren 20), fehlt gelbgesperrt.