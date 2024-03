WDR-Sport Leverkusens Patrik Schick - plötzlich wieder wichtig Stand: 18.03.2024 10:50 Uhr

Stürmer Patrik Schick war lange durch eine Verletzung beeinträchtigt. Nun ist er bei Bayer Leverkusen in der "Crunch Time" plötzlich wieder wichtig.

Von Michael Buchartz

"Das ist etwas, dass ich in der Bundesliga ein wenig vermisse. Die Mannschaften stehen dort sehr tief gegen uns und ich als Stürmer bekomme wenig Flanken", monierte Patrik Schick zuletzt nach dem Spiel in der Europa League gegen Qarabag. Dort bekam er die gewünschten Flanken und erzielte direkt einen Doppelpack. Auch gegen Freiburg am Sonntag (17.03.2024) bekam er wieder eine Flanke - und machte prompt erneut ein Tor.

Durch lange Verletzung gehandicapt

Der Tscheche, der in der Saison 2021/22 24 Treffer in 27 Spielen für Leverkusen erzielte, musste lange auf ein solches Glücksgefühl warten. Fast ein Jahr fiel er mit Adduktorenproblemen aus - kam nur auf drei Treffer in der gesamten vergangenen Spielzeit. Und auch in dieser so fabelhaften Saison für Bayer Leverkusen konnte Schick anfangs keine Verstärkung darstellen. Es dauerte bis Ende November, bis er wieder richtig fit war.

Doch dann bewies er, dass er seinen Torriecher nicht verloren hatte. Bei seinem Comeback gegen Häcken in der Europa League traf er direkt nach seiner Einwechslung. Seitdem ist Schick auf der Erfolgsspur, hat in jedem Spiel der Europa League mindestens ein Tor erzielt. In der Liga gelang ihm bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Oktober 2022 gegen den VfL Bochum ein lupenreiner Hattrick - als erstem Bayer-Profi seit 1981.

Schick arbeitet für das Team

Damals sagte er: "Ich fühle, dass noch etwas fehlt. Ich kann noch besser sein als heute." Die Chance dazu sollte sich für den Stürmer ergeben. Der zu Saisonbeginn überzeugende Victor Boniface weilte im Januar beim Afrika-Cup und verletzte sich dort auch noch schwer. Plötzlich war Schick wieder Stürmer Nummer eins und eminent wichtig. Ein Treffer gelang ihm jedoch zehn Spiele lang nicht - bis er gegen Freiburg der Spielentscheider wurde: Das 2:2 legte er auf, das 3:2 machte er selbst. Natürlich nach einer Flanke.

Doch auch vorher zeigte er trotz Torflaute, wie wichtig er sein kann: Seine Fähigkeit, Bälle zu sichern und abzulegen, schaffte Räume für die nachrückenden offensiven Mittelfeldspieler oder die schnellen Außenbahnprofis. Profiteure von Schicks guter Arbeit sind diejenigen, die dann vollendeten - wie Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong und der zuletzt herausragende Florian Wirtz.

Tor und Vorlage gegen Freiburg

Gegen den SC konnte er nun selbst wieder den Torjubel auspacken. "Es war ein bißchen Glück dabei", gab der Tscheche hinterher zu. Schließlich musste sein Abschluss den Umweg über den Innenpfosten nehmen. Dennoch: Die Form beim Stürmer stimmt - und Trainer Xabi Alonso könnte bald ein Luxusproblem bekommen.

Denn nach der Länderspielpause könnte auch Boniface zurückkehren. Für Leverkusen geht es mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim weiter. Die kassierte zuletzt sechs gegentore in zwei Spielen, entsprechend skeptisch dürfte man einem Stürmer-Duo Boniface und Schick entgegen schauen. Flanken werden für den Spitzenreiter sicher wieder ein Mittel sein - und eines ist sicher: Wenn die nächste Hereingabe in den Strafraum segelt, steht Patrik Schick erneut bereit.