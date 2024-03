Fußball Europa League Leverkusen - mit Herz und Klasse in die "Crunch Time" Stand: 05.03.2024 19:04 Uhr

Sie laufen in der Bundesliga vorneweg und haben den Traum vom Meistertitel vor Augen: Am Donnerstag muss dieser kurz pausieren - als "Sidestep" gilt es für Bayer Leverkusen, auch in der Europa League zu bestehen.

Sie müssen mal kurz die "Disziplin" wechseln - ihren Modus wollen die Fußballer von Bayer Leverkusen aber beibehalten. Der heißt seit Wochen: konzentriert von Spiel zu Spiel denken und arbeiten. Und: gewinnen. So läuft das beim Team von Trainer Xabi Alonso reibungslos. "Wir haben einen breiten Kader und wir können reagieren. Wir sind bereit für die Englischen Wochen, die jetzt kommen", sagte Alonso am Mittwochmorgen (6.3.2024).

Der jüngste Sieg beim 1. FC Köln, dem Rivalen von der anderen Rheinseite, stellt dabei so etwas wie ein beispielhaftes Ereignis für die erstaunliche Professionalität und aktuelle Unfehlbarkeit des Bayer-Teams dar. Gegen einen bis in die Haarspitzen motivierten und mit allen erlaubten und zeitweise unerlaubten Mitteln agierenden Gegner blieb die Mannschaft cool, behielt den Überblick und gewann am Ende souverän.

Xhaka - als Führungsspieler gewachsen

Was ganz viel mit Granit Xhaka zu tun hat. Der einst als Heißsporn bekannte Mittelfeld-Stratege hat zweifelsohne den Taktstock im Bayer-Spiel übernommen, bestimmt Tempo und Rhythmus fast aller Aktionen. Und - vielleicht noch wichtiger: Er agiert als eine Art "Alphatier", gibt auch den mentalen Anführer der Mannschaft.

Was hin und wieder zu Auseinandersetzungen mit Gegenspielern führt. Das hatte er früher auch immer schon - zu Gladbacher Zeiten führte das 2015 mal dazu, dass er drei Platzverweise hintereinander kassierte und ihm "psychologische Hilfe" anempfohlen wurde. Jetzt aber geht das Ganze häufig anders aus als einst: zugunsten des Schweizers.

Maximaler Erfolgswille

Wie gegen Köln, als Xhaka vom jungen Jan Thielmann böse von hinten getroffen wurde. Ein Foul, das bei so manchem Opfer die Sicherungen durchbrennen lässt - Xhaka war aufgebracht, behielt sich aber im Griff. Und so ging allein Thielmann mit Rot vom Platz - Bayers Sieg war ab diesem Zeitpunkt quasi nur noch Formsache.

Xhaka symbolisiert quasi perfekt den neuen Stil unterm Bayer-Kreuz: Professionell, selbstbewusst, abgeklärt, fokussiert. Der Kapitän und Rekordspieler der Schweizer Nationalmannschaft, den Bayer aus gutem Grund schon länger im Blick hatte, strahlt nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine den maximalen Erfolgswillen aus.

Qarabag Agdam - nur eine Zwischenstation?

Kaum jemand zweifelt daran, dass die nun bevorstehende Runde in der Europa League auch nur eine Zwischenstation für das Team sein kann. Qarabag Agdam und Bayer kennen sich ausgezeichnet, beide trafen schon in der Vorrunde des wettbewerbs aufeinander. "Es ist gut, den Gegner gut zu kennen. Es gibt keine Überraschung. Aber das Spiel ist etwas anderes als in der Gruppenphase", sagte Alonso.

Der aserbaidschanische Klub hatte die Gruppe H hinter der "Werkself" auf Rang zwei beendet und sich in den Achtelfinal-Playoffs gegen den portugiesischen Klub FC Braga durchgesetzt. Für Qarabag ist ist es das erste Achtelfinale in einem UEFA-Wettbewerb. In der Gruppenphase gewann Bayer 04 beide Duelle (5:1 und 1:0). Das Rückspiel steigt am Donnerstag, 14. März, in der BayArena.