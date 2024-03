45. +2 Juninho Qarabağ FK Tooor für Qarabağ FK, 2:0 durch Juninho



45. +2 Hložek holt nochmal einen Eckball heraus. Den tritt Grimaldo von der linekn Seite an den langen Pfosten, Tah kann den Kopfball aber nicht kontrollieren, dann kann Qarabağ klären.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Immer wieder kommen die Gastgeber in die Tiefe: Diesmal ist es Leandro Andrade, der von der rechten Seite von der Grundlinie in die Mitte flankt. Kovář kann den Ball im Nachfassen aufnehmen.

43. Wieder versucht Hložek es aus der Distanz, wieder bleibt es harmlos. Der Linksschuss aus 22 Metern halblinker Position fliegt in die Arme von Lunev.

42. Drei Leverkusener bekommen Benzia nicht in den Griff, Andrich und Palacios nehmen den Algerier schließlich in die Zange und bringen ihn zu Boden. Den Freistoß aus dem linken Halbfeld chippt Janković dann aber deutlich zu lang, die Kugel segelt ins Toraus.

38. Bayers Angriffsbemühungen sind bisher komplett ergebnislos. Die Aserbaidschaner stehen sehr kompakt.

36. Das muss das 2:0 sein! Qarabağ kontert nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte blitzschnell. Juninho geht links bis an die Grundlinie durch und chippt den Ball an den langen Pfosten. Dort steht Leandro Andrade völlig frei, köpft die Kugel aber aus vier Metern und etwas spitzem Winkel über den Kasten von Kovář.

33. Die Hausherren verteidigen extrem diszipliniert und kleben den Leverkusener Offensivakteuren dauerhaft an den Fersen. Die warten weiter auf ihre erste wirkliche Torchance.

30. Wieder verliert Bayer den Ball im Aufbauspiel, Leandro Andrade hat zentral zwölf Meter vor dem Tor Platz, braucht aber für die Ballverarbeitung zu lange. Kossounou blockt den Abschluss im letzten Moment.

27. Die vielen Wechsel machen sich bei Leverkusen deutlich bemerkbar, die Führung für die Aserbaidschaner geht absolut in Ordnung.

26. Yassine Benzia Qarabağ FK Tooor für Qarabağ FK, 1:0 durch Yassine Benzia

Qarabağ führt! Und das ist vollkommen verdient: Juninho luchst Tah den Ball im Aufbauspiel nahe der Mittellinie ab und nimmt Tempo auf. Im Strafraum angekommen legt er perfekt zurück zu Benzia, der die Kugel aus zwölf Metern halblinker Position knapp unter die Latte schweißt.

25. Pfosten! Nach der Ecke landet das Leder bei Janković im Rückraum, der direkt draufzieht. Von dem Rücken eines Mitspielers knallt der Ball an den rechten Pfosten. Den Nachschuss von Benzia unterbindet Kossounou im letzten Moment. Glück für Leverkusen!

24. Leverkusen muss aufpassen! Juninho hat bei einem Konter halblinks Platz und wird von Tah nicht wirklich angegriffen. Der Brasilianer zieht in die Mitte und schlenzt den Ball in Richtung langes Eck, Kovář pariert gut zur Ecke.

22. Vešović gibt den Ball nach einer schönen Verlagerung von der rechten Strafraumkante scharf nach innen, Tapsoba klärt am Fünfmeterraum.

20. Der erste Bayer-Abschluss ist ein Distanzschuss von Hložek, der aus 20 Metern leicht abgefälscht einen Meter rechts am Tor des Ex-Leverkuseners Lunev vorbeigeht. Zuvor stand Adli aber bereits im Abseits.

18. Die Werkself hat auf der linken Seite mal etwas Platz. Adli schickt Grimaldo auf die Außenbahn, der direkt flach am Fünfer Borja Iglesias sucht. Hüseynov kommt vor den spanischen Angreifer und klärt.

16. Juninho muss etwas aufpassen, als er Andrich von hinten leicht trifft. Leverkusen hat es ansonsten geschafft, das Spiel zu beruhigen.

12. Qarabağ macht weiter Alarm und schmeißt sich leidenschaftlich in die Zweikämpfe. Eine Vešović-Flanke von rechts köpft Tah aus der Gefahrenzone.

10. Janković versucht es aus 20 Metern halblinker Position mit einem flachen Linksschuss, der ist zu unplatziert und kein Problem für Kovář.

8. Juninho Qarabağ FK Gelbe Karte für Juninho (Qarabağ FK)

Der Brasilianer geht übermotiviert gegen Palacios zu Werke und räumt diesen in dessen eigener Hälfte ab. Das zieht eine frühe Gelbe Karte nach sich.

7. Leverkusen befreit sich von dem anfänglichen Druck und kommt selbst zu etwas Ballbesitz. Die aserbaidschanischen Fans sind lautstark zu hören und feiern jeden Ballgewinn. Auch die mitgereisten Leverkusener sind hörbar.

4. Die Hausherren beginnen mit viel Energie und Selbstbewusstsein und bestimmen die Anfangsphase dieser Begegnung.

2. Juninho tankt sich auf der linken Seite durch, zieht an Tella vorbei und sucht Benzia in der Mitte. Grimaldo klärt etwas glücklich zur Ecke.

1. Der französische Unparteiische hat die Partie freigegeben und Qarabağ lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen.

1. Spielbeginn

Das Schiedsrichtergespann kommt aus Frankreich: Benoît Bastien leitet die Partie und wird von Hicham Zakrani und Aurélien Berthomieu assistiert. Gleich geht’s los bei strömendem Regen im Tofiq Bahramov Stadium. Viel Spaß!

Alonso betonte, dass es nun „andere Vorzeichen als in der Gruppenphase“ gebe, es aber „ein Vorteil ist, den Gegner zu kennen.“ Daher schont der Bayer-Coach gleich eine Reihe von Stammspielern und bringt im Vergleich zum 2:0 in Köln ganze acht Mal. Lediglich Tah, Grimaldo und Andrich beginnen auch heute, ansonsten spult die Rotationsmaschine Kovář, Tapsoba, Kossounou, Palacios, Tella, Adli, Borja Iglesias und Hložek in die Anfangself. Hrádecký, Hincapié, Hofmann, Stanišić, Frimpong, Wirtz, Xhaka und Schick nehmen zunächst auf der Bank Platz.

Qurbanov verändert seine Startelf im Vergleich zum 4:1-Sieg bei Neftçi Baku auf einer Position: Der junge Stürmer Axundzadə nimmt zunächst auf der Bank Platz, dafür startet der Brasilianer Juninho. Im letzten Aufeinandertreffen mit Bayer standen außerdem Medina (Bank), Cəfərquliyev und Júlio Romão (beide nicht im Kader) in der Anfangsformation.

Leverkusen ist weiter auf Rekordjagd und baute die Serie ohne Niederlage durch den 2:0-Erfolg in Köln am Sonntag auf 34 Spiele aus. In der Bundesliga rangiert Bayer mittlerweile zehn Punkte vor Serienmeister Bayern München an der Tabellenspitze und ist auf bestem Wege, den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte einzufahren. Die Gruppenphase mit Qarabağ, Häcken und Molde schloss die Werkself ebenso souverän mit sechs Siegen in sechs Partien ab. Demnach gehen die Leverkusener natürlich als haushoher Favorit in dieses Duell.

Der aserbaidschanische Serienmeister – neun der vergangenen zehn Meistertitel gingen an Qarabağ – dominiert die Liga auch in diesem Jahr und hat satte 23 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Sabail FK. Bereits am kommenden Sonntag könnte der in Baku ansässige Club mit einem Punktgewinn gegen Zira FK den Meistertitel perfekt machen – 10 Spieltage vor Saisonende. In den Playoffs der Europa League setzte sich das Team von Chefcoach Qurbanov überraschend und in einer zwei spektakulären Partien in Unterzahl in der Verlängerung gegen Sporting Braga durch.

Knapp vier Monate nach der Partie in der Gruppenphase treffen der Tabellenführer der aserbaidschanischen Premier Liga, Qarabağ Ağdam, und der Ligaprimus der Bundesliga, Bayer Leverkusen, im Achtelfinale erneut aufeinander. Damals war es in Aserbaidschan eine zähe Angelegenheit für die Werkself, die erst durch einen Elfmeter von Boniface in der vierten Minute der Nachspielzeit erlöst wurde. Das Gruppenspiel vor heimischer Kulisse konnte die Alonso-Elf souverän mit 5:1 für sich entscheiden.