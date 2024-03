WDR-Sport Leverkusen kommt gegen Freiburg nicht über Remis hinaus Stand: 10.03.2024 20:21 Uhr

Trotz guter Chancen hat es für Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga beim SC Freiburg nicht zu einem Sieg gereicht.

Die beiden Klubs trennten sich am Sonntagabend 0:0. Leverkusen teilt sich Platz fünf mit der punkt- und torgleichen SGS Essen, Freiburg ist Achter.

Vilhjálmsdóttir vergibt Riesenchancen

Freiburg war zu Beginn besser und hatte die erste gute Möglichkeit in der Partie. Eine Flanke fand in der Mitte Lisa Karl (4.), die den Ball unter Bedrängnis einige Zentimeter rechts am Tor vorbeischoss. Auch ein Versuch von Annabel Schasching (20.), die nach einem Querpass nicht optimal zum Ball stand, verfehlte aus elf Metern nur knapp.

Leverkusen wurde nach einer Ecke erstmals gefährlich, Emilie Bragstadt (26.) scheiterte an Freiburgs Keeperin Rafaela Borggräfe. Einige Minuten später sprang Bayers Karólína Vilhjálmsdóttir (32.) glücklich der Ball vor die Füße. Die Angreiferin hatte aus sieben Meter freie Schussbahn, trat aber überhastet über den Ball. In der Nachspielzeit hatte die Isländerin (45.+2) erneut eine Riesenchance, als Borggräfe ihren Flachschuss nach einem Leverkusener Konter entschärfte.

Leverkusen weiter glücklos, Freiburg wird besser

Nach der Halbzeitpause ließ Bayer auch die bis dahin beste Chance des Spiels liegen. Die eingewechselte Caroline Siems spielte von rechts quer in den Fünfmeterraum, wo Verena Wieder (51.) nur noch den Fuß hinhalten musste, den Ball jedoch verfehlte. Leverkusen hatte weitere Möglichkeiten: Wieder (58.) stand bei einem Treffer im Abseits, Sylwia Matysik (59.) hob den Ball über das Tor.

Freiburg kam über Umschaltversuche zunächst nicht hinaus, schaffte es aber nach rund einer Stunde, die Bayer-Angriffe besser zu unterbinden und eigene Akzente zu setzen. Nach einer Ecke von Schasching strich ein Distanzschuss von Alicia-Sophie Gudorf (79.) am Tor vorbei. Kurz darauf segelte ein abgefälschter Schuss von Freiburgs Judith Steinert (80.) an die Latte.

In der Schlussphase lieferten sich die Teams einen umkämpften Schlagabtausch, beide wollten den Sieg - ein Treffer fiel aber nicht mehr.

Für Leverkusen steht nächsten Montag (18. März/19.30 Uhr) das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln an, Freiburg tritt am Sonntag (17. März/14 Uhr) beim 1. FC Nürnberg an.