WDR-Sport Kracher zum Zweitliga-Auftakt: Schalke eröffnet Saison beim HSV Stand: 30.06.2023 10:48 Uhr

Zum Start der 2. Fußball-Bundesliga bekommt es der FC Schalke 04 direkt mit einem anderen, schwergewichtigen Traditionsklub zu tun: dem Hamburger SV. Düsseldorf empfängt den zweiten Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Das geht aus dem am Freitag (30.06.2023) veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Am Freitag, den 28. Juli (20.30 Uhr), wird S04 mit Trainer Thomas Reis also auswärts im Volksparkstadion des HSV um die ersten drei Punkte bei der Mission Wiederaufstieg kämpfen, bevor es direkt am 2. Spieltag zu einem weiteren Duell mit einem großen Traditionsklub kommt: Dem 1. FC Kaiserslautern.

Fortuna empfängt zweiten Bundesliga-Absteiger

Weiter geht's am 1. Spieltag der Saison 2023/24 Samstag und Sonntag (29./30. Juli, Uhrzeiten noch nicht terminiert). Dann empfängt Fortuna Düsseldorf Hertha BSC zum Duell. Der SC Paderborn muss derweil auswärts bei Greuther Fürth antreten.

Zum ersten NRW-internen Duell kommt es am 3. Spieltag, wenn Düsseldorf den SCP zu Gast hat.