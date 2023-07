WDR-Sport Köln verlängert mit Urbig und verleiht ihn Stand: 05.07.2023 17:04 Uhr

Der 1. FC Köln hat mit Nachwuchstorwart Jonas Urbig verlängert und ihn dann an Zweitligist Greuther Fürth verliehen.

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Jonas Urbig bis zum 30. Juni 2026 verlängert und sich mit der SpVgg Greuther Fürth auf eine Leihe des Junioren-Nationaltorhüters für eine Saison verständigt. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, soll dem 19-jährigen damit Spielpraxis auf hohem Niveau ermöglicht werden. Deshalb war Urbig in der vergangenen Winterpause nach Regensburg verliehen worden, wo er in allen 17 Rückrundenspielen zum Einsatz kam. Mit dem Abstieg endete der ursprünglich für 1,5 Jahre ausgelegte Leihvertrag mit Regensburg vorzeitig.

Ubrig spielt seit der U10 für den FC, wurde 2019 Deutscher Meister 2019 und rückte zur Saison 2022/23 als festes Mitglied in den Profikader auf. "Jonas Urbig besitzt ein komplettes Fähigkeitenprofil für einen modernen Torhüter auf perspektivisch höchstem Niveau. Wir wollen und werden Jonas deshalb beim FC intensiv fordern und fördern, um seine Entwicklung weiter zu forcieren und ihn für die Zukunft auf Bundesliga-Niveau zu bringen", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.