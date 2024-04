1. FC Köln in München Schultz rechnet sich auch bei den Bayern etwas aus Stand: 11.04.2024 19:55 Uhr

Im Kampf um den Klassenerhalt braucht der 1. FC Köln jeden Punkt. Da kommt das Spiel beim FC Bayern München am Samstag ungelegen. FC-Trainer Timo Schultz rechnet sich trotzdem etwas aus und will seine Spieler befreit aufspielen lassen.

Mit Statistiken ist das so eine Sache. Isoliert betrachtet können sie zu falschen Schlüssen führen. Zum Beispiel diese hier: Der 1. FC Köln hat im Jahr 2024 weniger Spieler verloren als der FC Bayern München. Der FC ging vier Mal als Verlierer vom Platz, während der FC Bayern fünf Mal dem Gegner zum Sieg gratulieren musste.

Favorit sind die Kölner im direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr) deswegen natürlich nicht. Die Bayern straucheln zwar aktuell in der Liga, haben in der Rückrunde aber schon drei Spiele mehr gewonnen als die Kölner (Bayern fünf, Köln zwei) und mehr als doppelt so viele Tore geschossen (27:12). Dazu sind die Münchner Tabellenzweiter und der FC steckt als Vorletzter mitten im Abstiegskampf.

Köln steht in München also wenig überraschend vor einer schweren Aufgabe. Dabei braucht der FC aktuell jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den 1. FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz beträgt einen Punkt. Der VfL Bochum auf Rang 15 ist vier Punkte weg.

Schultz: "Werden das Herz in beide Hände nehmen"

Beinahe wäre der VfL sogar bis auf zehn Punkte davongezogen, hätten die Kölner das Spiel am vergangenen Samstag nicht durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch mit 2:1 gewonnen. Nach diesem emotionalen Sieg rechnet sich FC-Trainer Timo Schultz auch bei den Bayern etwas aus: "Wir werden auch am Samstag das Herz in beide Hände nehmen und auf Sieg spielen", sagte er am Donnerstag. "Wir werden auch unsere Chancen bekommen und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt."

Dass die Bayern aktuell verwundbar sind, hat zuletzt der 1. FC Heidenheim bewiesen, der am vergangenen Wochenende gegen die Münchner sogar einen 0:2-Rückstand drehten. Unter der Woche hat der FCB in der Champions League beim FC Arsenal aber wieder ein anderes Gesicht gezeigt. Die Meisterschaft ist für die Bayern bei 16 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen aber nur noch theoretisch möglich.

Dennoch rechnet Schultz nicht damit, dass die Münchner die Bundesliga nun laufen lassen: "Der FC Bayern ist immer noch der FC Bayern mit unfassbar viel Qualität. Auch, wenn sie sich diese Saison in der Meisterschaft sicher anders vorgestellt haben. Wir erwarten einen Gegner, der alles daran setzen wird zu gewinnen."

Leichter Aufwärtstrend unter Schultz

Etwas Besonderes ist ein Spiel bei den Bayern für Schultz laut eigener Aussage aber nicht: "Ob nun in Heidenheim oder München macht keinen Unterschied für mich" , sagte er. Seit Anfang des Jahres ist der 46-Jährige beim FC im Amt. Unter ihm gab es zumindest einen leichten Aufwärtstrend. Ein Punkt pro Spiel holte Schulz bislang im Schnitt. Unter seinem Vorgänger Steffen Baumgart waren es nur zehn Punkte in 16 Partien.

Damit Schultz' Punkteschnitt in München nicht weiter absinkt, hat er einen klaren Auftrag an seine Spieler: "Frei von der Leber weg spielen, intuitiv die Sachen so zu machen, wie man sie in diesem Moment für richtig hält."

FC steht vor entscheidenden Wochen

Für den FC geht es nämlich auch darum, das gute Gefühl aus dem Bochum-Spiel zu erhalten. Denn die nächsten Aufgaben haben es in sich. Nach dem Spiel in München kommt der Tabellenletzte SV Darmstadt nach Köln. Danach reist der FC zum direkten Konkurrenten nach Mainz. Das können entscheidende Wochen werden. Danach stehen noch Duelle mit den SC Freiburg, Union Berlin und dem 1. FC Heidenheim an. "Wir müssen bis zum Ende an uns Glauben. Wir müssen bei allen Widrigkeiten, die uns in den Weg gelegt werden immer nach vorne schauen", sagte Schultz.

Eine dieser Widrigkeiten ist der Ausfall von Stürmer Davie Selke. Der mit sechs Toren beste FC-Torschütze in dieser Saison wird aufgrund eines Mittelfußbruchs in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten können. Dazu fallen auch Luca Kilian, Justin Diehl und Mark Uth verletzungsbedingt aus. Zudem fehlt Mittelfeldspieler Eric Martel gelbgesperrt.

Es gibt auch noch eine weitere Statistik, die den Kölnern Mut machen kann: Neun Mal hat der FC bereits in München gewonnen. Nur Borussia Dortmund gewann von allen Bundesligisten einmal öfter beim FC Bayern. Allerdings sind die Bayern mittlerweile seit 19 Spielen gegen Köln ungeschlagen und holten 43 von 57 möglichen Punkten. Mit Statistiken ist das nun einmal so eine Sache.