3. Liga Kein Sieger im Ostwestfalen-Derby zwischen Bielefeld und Verl Stand: 03.03.2024 18:28 Uhr

Arminia Bielefeld und der SC Verl haben sich im Ostwestfalen-Derby in der 3. Liga die Punkte geteilt. Zumindest für die Arminia ist das zu wenig.

In einem intensiven und umkämpften Derby trennten sich beide Mannschaften am Sonntag (03.03.2024) 0:0. Nach 28 Spieltagen rangiert die Arminia damit weiterhin auf Platz 16, drei Punkte vor den Abstiegsrängen. Verl kann als Tabellen-14. mit sieben Punkte mehr auf dem Konto etwas ruhiger schlafen.

Biankadi verschießt Elfmeter

Nach einer verhaltenen Anfangsphase mit nur einer Torchance durch Verls Nicolas Sessa (12.) bekam die Arminia in der 14. Minute einen Elfmeter zugesprochen, als Nassim Boujellab im Zweikampf mit Nico Ochojski zu Boden gegangen war. Merveille Biankadi übernahm die Verantwortung für die Hausherren, sein flacher Schuss wurde aber von SC-Torhüter Luca Unbehaun pariert (15.). In der Folgezeit hatte Bielefeld zwar etwas mehr vom Spiel, torgefährlich wurden aber beide Teams nicht.

Nachdem lange Zeit sehr wenig vor den beiden Toren passierte, packte Verls Tom Baack einen satten Distanzschuss aus, den DSC-Keeper Jonas Kersken noch über die Latte lenkte (41.). Mehr passierte vor der Pause nicht mehr in einem Duell, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte.

Baack trifft den Pfosten

Der zweite Durchgang begann mit druckvollen Gästen. Bei einem Bielefelder Entlastungsangriff scheiterte Nicklas Shipnoski an Unbehaun (48.). Danach passierte lange wieder nicht viel, bis Boujellab einen Bielefelder Konter mit einem Distanzschuss abschloss, den Unbehaun aber festhalten konnte (58.). Auf der anderen Seite war es wieder Sessa, der Kersken mit einem abgefälschten Schuss zu einer starken Parade zwang (62.). Bei der folgenden Ecke wurde es noch gefährlicher, als Baack den Pfosten des Bielefelder Kastens traf (63.).

Die Arminia berappelte sich in den folgenden Minuten und baute ihrerseits erstmals etwas Druck auf. Nach einem Ballgewinn lief Manuel Wintzheimer in der 70. Minute über links frei auf das Verler Tor zu, scheiterte mit seinem schwachen Abschluss aber an Unbehaun. Gefährlicher blieben die Angriffe der Gäste. In der 75. Minute hätte Lars Lokotsch Verl beinahe in Führung gebracht, als er eine Sessa-Flanke am zweiten Pfosten nicht perfekt traf und das Tor knapp verfehlte.

Bei der Arminia hatte der eingewechselte Kaito Mizuta mit seinem ersten Ballkontakt per Volleyschuss direkt eine Großchance (80.). Drei Minuten später hatte der Japaner erneut eine Gelegenheit, erneut traf er mit einem Volleyschuss aber das Tor nicht (83.). Bielefeld warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, wurde aber nicht mehr zwingend.

Arminia in Dortmund, Verl gegen RWE

Für die Arminia geht es am kommenden Samstag (09.03.2024/14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II weiter. Verl empfängt einen Tag später Rot-Weiss Essen (16.30 Uhr).