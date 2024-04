WDR-Sport Ideenlose Leverkusenerinnen verlieren in Leipzig Stand: 19.04.2024 20:23 Uhr

Bayer Leverkusen hat sich in einem schwachen Bundesliga-Spiel remis von RB Leipzig getrennt und damit wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation für die Königsklasse verpasst.

Von Michael Buchartz

Bayer Leverkusen hat in der Frauen-Bundesliga am Freitag (19.04.2024) beim 0:1 (0:0) gegen RB Leipzig Punkte liegen lassen und muss wohl den Traum von der Qualifikation für die Champions League begraben. Das Tor des Tages erzielte Mimmi Larsson (83.), Bayer blieb dagegen über weite Strecken der Partie zu ideenlos. Bayer bleibt damit bei 28 Punkten stehen und könnte bei einem Sieg der TSG Hoffenheim am Samstag quasi schon alle Chancen auf die Königsklasse verspielt haben.

Wenig Chancen im ersten Durchgang

Die Bayer-Frauen waren von Beginn an dominant, ließen aber in der Anfangsviertelstunde den Zug zum Tor vermissen. Erst danach kamen auch die Pässe im gefährlichen Spielfelddrittel etwas besser an. Nach einem vermeintlichen Foulspiel an Loreen Bender forderten die Gäste Elfmeter. Schiedsrichterin Naemi Breier ließ aber zu Recht weiterspielen.

Die erste große Chance der Partie ergab sich nach rund einer halben Stunde: Caroline Siems zog aus 15 Metern freistehend ab, RB-Keeperin Elvira Herzog parierte glänzend. Von RB war offensiv kaum etwas zu sehen, gute Chancen sprangen auf beiden Seiten bis zum Seitenwechsel nicht mehr heraus.

RB erzielt späte Führung

In Halbzeit zwei startete Bayer mit viel Ballbesitz, aber im Spiel nach vorne blieben die Rheinländerinnen weitgehend kreativlos. Eine schöne Kombination (67.) bis in den RB-Strafraum endete durch einen ungenauen letzten Pass - symbolisch für das Spiel der Leverkusenerinnen bis dato.

Da allerdings auch RB Leipzig kein großes Interesse an gelungener Offensive zeigte, plätscherte die Partie ohne Highlights dem Ende entgegen - bis plötzlich Larsson sich ein Herz fasste: Die Leipzigerin zog nach einem Pass mit einer feinen Einzelaktion an mehreren Gegenspielerinnen vorbei und versenkte die Kugel unhaltbar links unten im Netz. Fast hätte Marlene Müller sogar das zweite Tor nachgelegtm, Friederike Repohl im Bayer-Tor verhinderte das stark (87.).

Bayer als Nächstes gegen München

Am nächsten Spieltag wartet auf bayer ein ganz schwerer Gegner. Die Rheinländerinnen empfangen die Frauen des FC Bayern München, die ihrerseits den Meistertitel beim Gastspiel klarmachen können. Anstoß ist am Samstag (04.05.2024) um 12 Uhr.