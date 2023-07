Fußball Hofmann-Wechsel fix: So hart trifft Gladbach der Abgang Stand: 05.07.2023 14:17 Uhr

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verliert Leistungsträger Jonas Hofmann. Er hätte eigentlich als neuer Kapitän den Umbruch mitgestalten sollen.

Von Julian Tilders

Diese Nachricht kam unerwartet. Für Fußballfans allgemein und speziell natürlich die von Borussia Mönchengladbach. Bereits Dienstag (04.07.2023) hatte es entsprechende Medienberichte gegeben, am Mittwoch kam die Bestätigung: Gladbachs Jonas Hofmann wandert zu Bayer Leverkusen ab und erhält einen Vertrag bis 2027.

Die "Werkself" nutzt eine Ausstiegsklausel in Hofmanns Vertrag in Höhe von zehn Millionen Euro, nach heutigen Maßstäben eine nahezu bescheidene Summe.

Kalkuliertes, aber nicht für groß erachtetes Risiko

Besagte niedrige Ausstiegsklausel war wohl ein kalkuliertes Risiko, das Gladbach bei der Vertragsverlängerung mit Hofmann eingehen musste, um die Identifikationsfigur zu halten. Erst im August 2022 hatte der 30-Jährige bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus blickt nachdenklich drein.

Diese gute Nachricht für alle Gladbach-Fans (wie auch die Verlängerung mit Stürmer Alassane Pléa) fiel in eine Zeit, in der die "Fohlen" um Aufbruchstimmung im Vorfeld der neuen Saison bemüht waren. Sportdirektor Roland Virkus hoffte nach der enttäuschenden Spielzeit mit Trainer Adi Hütter auf eine Signalwirkung, die Entscheidungen von Hofmann und Pléa sollten "dabei helfen, auch noch mit weiteren Spielern die Verträge zu verlängern".

Eigentlich ein Fixpunkt im Borussia-Umbruch

Für die weiteren Leistungsträger in der Offensive um den französischen Vize-Weltmeister Marcus Thuram – er wechselte jüngst ablösefrei zu Inter Mailand – und Kapitän Lars Stindl, den es zurück zum Karlsruher SC (2. Bundesliga) zieht, blieb dieser Effekt aus. Auch Abwehrspieler Ramy Bensebaini musste Gladbach ohne Ablösezahlung zu Borussia Dortmund ziehen lassen.

Als einer von vier Fixpunkten, namentlich Torwart Jonas Omlin, Innenverteidiger Ko Itakura und Mittelfeldmann Julian Weigl, hätte Hofmann als arriviertester Akteur den großen Umbruch in Gladbach mitgestalten sollen. Gladbach hatte Hofmann zuletzt sogar ein neues Angebot vorgelegt, "das alle von ihm aufgestellten Bedingungen erfüllt hat", sagte Virkus am Mittwoch. "Dass er sich dennoch dazu entschieden hat, die Ausstiegsklausel zu aktivieren, hinterlässt kein gutes Gefühl."

Noch vor wenigen Wochen schlug ihn der abgewanderte Stindl nach WDR-Informationen als neuen Kapitän vor; wenig überraschend mit Blick auf Hofmanns Rolle im Verein, die konstanten Leistungen und seine Führungsqualitäten auf dem Platz.

Heim- Europameisterschaft großes Ziel für Hofmann

Doch die Gladbacher Identifikationsfigur, 2016 von Borussia Dortmund gekommen, visiert als persönliches Ziel die Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft an der Heim-EM 2024 an.

Jonas Hofmann (r.) spricht auf der Bank mit Nationalmannschafts-Kollege Niclas Füllkrug.

Schon vor seiner Verlängerung im August letzten Jahres hatte sich Hofmann auch mit Nationaltrainer Hans-Dieter Flick ausgetauscht: "Entscheidenden Anteil an meiner Entscheidung hatte er aber ehrlich gesagt nicht. Nichtsdestotrotz spielt im Hinblick auf eine mögliche WM-Teilnahme die Spielpraxis eine Rolle."

Die Entwicklung des VfL, weg vom Dunstkreis der internationalen Plätze und hin zum grauen Liga-Mittelmaß, dürfte für Sorgenfalten mit Blick auf dieses Ziel gesorgt haben. In Leverkusen winkt unter Coach Xabi Alonso nun das europäische Parkett mit Spielzeit in der Europa League.

Komplette Gladbach-Offensive fällt weg

Und so müssen in Gladbach der neue Trainer Gerardo Seoane sowie der ebenfalls neue Sportdirektor Lizenz, Nils Schmadtke, anstelle eines großen, nun einen geradezu gewaltigen Umbruch managen.

Die vier besten Torschützen der letzten Saison – angesichts des enttäuschenden Abschneidens die einzigen Lichtblicke – fallen dabei weg: Thuram (13 Tore/sechs Assists) Hofmann (zwölf/zehn), Stindl (acht/sieben) und Ramy Bensebaini, der als Außenverteidiger sechsmal traf und ein Tor vorbereitete.

Bisher vor allem Talente auf Einkaufsliste

Auch Mittelfeldjuwel Manu Koné, der sich bei der U21-EM verletzte, gilt als Verkaufskandidat. Die bisher getätigten Einkäufe sind junge Talente: die Verteidiger Fabio Chiarodia (18 Jahre) und Lukas Ullrich sowie Stürmer Grant-Leon Ranos (beide 19).

Den einen oder anderen Anführer könnten Borussias Jungspunde gebrauchen. Einen wie Granit Xhaka etwa, der die Borussia 2016 in Richtung FC Arsenal verließ und der nun vor einer Rückkehr in die Bundesliga steht. Doch der Schweizer hat wohl andere Pläne – und gibt nach Medienberichten Bayer Leverkusen den Vorzug. So wie Hofmann.