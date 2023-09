WDR-Sport HBL: Julian Köster rettet Gummersbach einen Punkt Stand: 06.09.2023 21:39 Uhr

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat demTSV Hannover-Burgdorf beim 33:33 (14:16)-Remis den ersten Punkt in dieser Saison abgeknöpft. Umjubelter Mann beim VfL war Nationalspieler Julian Köster.

Lange Zeit sah es vor 3.100 Zuschauern in der Schwalbe-Arena so aus, als sollten die Gäste aus Niedersachen ihren Traumstart von drei Siegen in drei Spielen perfekt machen. Bis in die Schlussphase lagen sie in Führung.

Beim 31:27 für den TSV in der 51. Minute sprach alles für Hannover. Angetrieben vom gewohnt lautstarken Gummersbacher Publikum kämpfte sich der VfL allerdings heran.

Nationalspieler Julian Köster war es vorbehalten, mit seinen beiden Toren in der 59. und 60. Spielminute doch noch einen Punkt für die Oberberger zu retten.

Gummersbachs Pregler verteidigt gegen Hannovers Edvarsson

Der VfL verbesserte sich mit 3:3 Punkten auf Platz acht. Hannover-Burgdorf bleibt mit 5:1 Punkten in der Spitzengruppe der Liga.

Bester Werfer des VfL war Dominik Mappes mit neun Toren.

Am Samstag bei Frisch Auf Göppingen

Für den VfL geht es bereits am kommenden Samstag weiter mit dem Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen. Anwurf ist um 19 Uhr.