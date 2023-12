WDR-Sport HBL - Gummersbach verliert knapp in Melsungen Stand: 20.12.2023 21:30 Uhr

Im Topspiel der Handball-Bundesliga muss sich der VfL Gummersbach bei der MT Melsungen knapp geschlagen geben. Auch der Bergische HC kassiert eine Niederlage.

Gummersbach lieferte am 18. Spieltag der Handball-Bundesliga (HBL) Melsungen eine enge Partie. In der ersten Hälfte lagen die Oberbergischen fast permanent in Führung, nahmen auch ein 14:13 mit in die Halbzeitpause. Melsungen kam dann besser aus der Kabine und zog bis Mitte des zweiten Durchgangs auf drei Tore davon (22:19).

Doch der VfL kämpfte sich wieder heran. Mathis Häseler verkürzte acht Minuten vor Schluss noch einmal auf 24:25. In einer intensiven Schlussphase mit einigen vergebenen Würfen und Torwart-Paraden war aber aber nicht mehr drin, als das Schlusspunkt von Julian Köster zum 25:26. Bester VfL-Werfer war Lukas Blohme mit sechs Treffern. Mit 18:18 Punkten ist Gummersbach Siebter.

Bergischer HC nach Fehlstart weit zurück

Fünf Punkte und sieben Ränge dahinter liegt der Bergische HC. Die "Löwen" mussten sich am Mittwoch (20.12.2023) mit 28:31 (11:17) bei Frisch Auf Göppingen geschlagen geben. Schon die Startphase lief für die Gäste nicht gut. 1:4 stand es nach etwas mehr als sechs Minuten.

Göppingen spielte stabiler und effektiver und baute seinsn Vorsprung bis zur Pause auf sechs Tore aus. Auch in den zweiten 30 Minuten spielte Göppingen souveräner. Der BHC kam erst in der Schlussphase wieder etwas heran, als die Gastgeber etwas locker ließen. Am Ende stand ein 28:31, bei dem Frederik Ladefoged mit sechs die meisten Tore warf.

Für den Bergischen HC geht es Samstag (23.12.2023) mit dem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar weiter. Gummersbachs Topspiel gegen den THW Kiel wurde auf den 1. Februar 2024 verlegt.