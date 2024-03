WDR-Sport HBL: Dämpfer für Gummersbach gegen Magdeburg Stand: 02.03.2024 22:12 Uhr

Nach drei Liga-Siegen in Serie hat der VfL Gummersbach gegen Champions-League-Sieger SC Magdeburg eine Niederlage einstecken müssen.

Die Bergischen unterlagen dem Tabellenzweiten am Samstagabend X:X (14:17) und belegen in der Tabelle als bestes Team aus NRW weiter Platz sieben. Magdeburg kehrte nach der Niederlage in Hannover auch in der Liga in die Erfolgsspur zurück und rückte bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Füchse Berlin heran.

Magdeburg trifft immer wieder per Siebenmeter

Magdeburgs Ómar Ingi Magnússon erzielte den ersten Treffer der Partie. Nach einer etwas zähen Anfangsphase kamen beide Mannschaften besser ins Tempospiel und begegneten sich zunächst auf Augenhöhe.

Magdeburg kam immer wieder an die Sieben-Meter-Linie. Der äußerst treffsichere Magnússon (24.) erzielte beim siebten Siebenmeter sein siebtes Tor und sorgte für die erste Drei-Tore-Führung Magdeburgs (11:14). Der SCM wurde stärker und baute seinen Vorsprung auf fünf Treffer aus (11:16), Gummersbach hatte auch etwas Abschluss-Pech.

Doch Gummersbach kam wieder ran, Miro Schluroff (29.) verkürzte auf 14:17. Der VfL hatte nach dem Ertönen der Halbzeitsirene per Siebenmeter noch die Chance auf ein weiteres Tor, doch SCM-Keeper Sergey Hernandez Ferrer parierte. Zehn seiner 17 Tore in Halbzeit eins erzielte Magdeburg per Siebenmeter (acht davon durch Magnússon).

Gummersbach kämpft - Magdeburg bleibt stabil

Angeführt vom starken Elliði Snær Viðarsson blieb Gummersbach auch nach der Pause dran und unterband phasenweise effizient das Positionsspiel der Gäste, konnte den Rückstand aber auch nicht verringern: Wenn die Magdeburger mit ihrem sehr hohen Angriffstempo kamen, waren sie schwer zu stoppen.

Beim Stand von 22:26 (44.) mahnte VfL-Coach Guðjón Valur Sigurðsson in einer Auszeit noch einmal schnellere Wechsel an, um das Tempospiel der Gäste zu entschärfen. Doch bei Gummersbach schlichen sich nun auch mehr einfache Fehler ein, Lukas Mertens (47.) sorgte bei einem schnellen Gegenstoß für eine Sechs-Tore-Führung (29:23). Magdeburg brachte den 18. Saisonsieg im 22. Spiel sicher über die Zeit.

Gummersbach nächste Woche gegen BHC

Für Gummersbach steht am nächsten Sonntag (10. März/16.30 Uhr) das Bergische Derby beim Bergischen HC an, der sich in akuter Abstiegsgefahr befindet. Magdeburg spielt am kommenden Donnerstag (18.45) in der Champions League gegen MKB Veszprem.