WDR-Sport Handball: BVB-Frauen mit Zittersieg, Pleiten für Blomberg-Lippe und Leverkusen

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben am 13. Spieltag knapp beim Buxtehuder TV gewonnen. Die HSG Blomberg-Lippe und Bayer 04 Leverkusen gingen dagegen leer aus.

Die BVB-Handballerinnen gewannen am Samstag in Buxtehue mit 26:25 (14:11) und klettern auf Rang vier der Tabelle. Anna Lena Hausherr und Lisa Hantl waren mit jeweils sechs Treffer beste BVB-Werferinnen.

Die Dortmunderinnen konnten sich gegen Ende der ersten Halbzeit erstmals absetzen. Kurz nach Wiederanpfiff traf Antl zum 16:11 - der höchsten Dortmunder Führung im Spiel. Doch Buxtehude kämpfte sich zurück und ging nach 44 Minuten mit 18:17 in Fühurung.

Von dort an war es ein ausgeglichenes Spiel. 20 Sekunden vor dem Ende überraschte Frida Rønning die Abwehr der Buxtehuderinenn mit einem Rückraumtreffer zum 26:25. Den letzten Wurf der Partie hatten die Gastgeberinnen. Cara Reiche verfehlte jedoch sowohl das Tor, als auch den Punktgewinn für den TV.

Für die BVB-Frauen geht es bereits am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel beim Tabellensechtsen VfL Oldenburg weiter.

Niederlagen für Blomberg-Lippe und Leverkusen

Einen Platz hinter den BVB-Frauen in der Tabelle steht die HSG Blomberg-Lippe, die am Samstag beim souveränen Tabellenführer SG BBM Bietigheim aber eine Niederlage einstecken mussten. Die Lipperinnen verloren in eigener Halle mit 23:26 (8:14) und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Dabei lag Blomberg zwischenzeitlich mit neun Toren hinten, die Aufholjagd kam jedoch zu spät.

Bayer 04 Leverkusen unterlag der HSG Bensheim/Auerbach klar mit 32:26 (12:17) und verlor damit erstmals wieder nach zuletzt zwei Siegen. Leverkusen bleibt mit elf Punkten im Tabellenmittelfeld. Bensheim/Auerbach ist mit 20 Punkten Dritter.