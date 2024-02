WDR-Sport Handball: Blomberg-Lippe schlägt Dortmunds Damen im NRW-Duell Stand: 17.02.2024 20:49 Uhr

Die Handball-Damen des BVB haben das NRW-Duell in der Bundesliga gegen die HSG Blomberg-Lippe verloren und sich dadurch hinter den Gegner zurückgefallen. Hoffnung gibt es im Abstiegskampf für Solingen.

Eine bittere 25:26 (12:12)-Auswärtsniederlage mussten die Handballerinnen von Borussia Dortmund am Freitagabend (16.02.2024) hinnehmen. Das Team von Henk Groener verlor das NRW-Duell gegen den Tabellennachbarn HSG Blomberg-Lippe nach einer Achterbahnfahrt.

Remis zur Pause

Der Fünfte empfing den Vierten im Kampf um den Europacup: Zwei Minuten brauchte es im Topspiel der Handball Bundesliga Frauen, ehe die Borussia durch Haruno Sasaki das erste Tor erzielte. In einer wilden Anfangsphase leisteten sich beide Teams nicht nur technische Fehler, sondern auch die Torhüterinnen Sarah Wachter und Melanie Veith zeichneten sich mehrfach aus. Es entwickelte sich eine enge Partie - zur Pause stand es 12:12.

Die Gastgeberinnen erwischten nach dem Seitenwechsel den deutlich besseren Start und nutzten unter anderem eine Überzahl, um sich mit vier Treffern abzusetzen. Das Spiel verlief aber wie in der ersten Halbzeit, sodass nur kurze Zeit später wieder der Ausgleich fiel. Es war weitaus mehr Bewegung im Spiel, Blomberg erwies sich jedoch als die effizientere Mannschaft. Beim 17:21-Rückstand zog der Niederländer seine zweite Auszeit. In der 50. Minute glich der BVB per Siebenmeter von Zoë Sprengers zum 21:21 aus.

Entscheidung 20 Sekunden vor Schluss

Die siebte Feldspielerin brachte dem Dortmunder Angriff das nächste Comeback, aber es sollte am Ende nicht für den erhofften Sieg reichen. Allem Aufbäumen und einem großen Kampf setzte Blombergs Laetitia Quist mit ihrem Tor 20 Sekunden vor Schluss ein Ende. So rutschte der BVB vorerst auf Platz fünf hinter der HSG.

Solingen-Gräfrath bejubelt Heimsieg

Wieder Hoffung darf der HSV Solingen-Gräfrath schöpfen. Der HSV feierte am Samstag beim 28:26 (14:14) gegen Union Halle-Neustadt den dritten Saisonsieg und rückte damit bis auf einen Zähler an einen Nichtabstiegsplatz heran.

Den Sieg stellten die Solingerinnen in der Schlussphase her, in der die Gastgeberinnen durch Pia Adams und Vannessa Bandt trafen und auf der anderen Seite Halle-Neustadt gleich zwei Siebenmeter vergab. Am nächsten Spieltag (24.02.2024) muss Solingen-Gräfrath zu Borussia Dortmund.