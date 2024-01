WDR-Sport Haie verlieren im Penaltyschießen, DEG und Iserlohn erfolgreich Stand: 21.01.2024 21:21 Uhr

In der Deutschen Eishockey-Liga haben es die Kölner Haie bei der Partie in Nürnberg noch ins Penaltyschießen geschafft, verloren das dann aber. Derweil hält der Aufwärtstrend der Düsseldorfer EG und der Iserlohn Roosters an.

Das Team von DEG-Cheftrainer Thomas Dolak setzte sich beim Tabellenneunten Adler Mannheim am Sonntagnachmittag im Penaltyschießen durch. In dem Duell des 40. Spieltags hatte es nach der regulären Spielzeit und Overtime 2:2 gestanden (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

Die DEG ging in der 15. Minute durch einen Treffer von Alexander Ehl in Führung, der nach einem Puckverlust von Mannheims Max Gildon traf. Düsseldorf agierte konzentriert, hatte aber auch Glück, dass die Adler zwei Alleingänge, von Stefan Loibl und Tyler Gaudet, nicht zu einem Tor nutzen konnten.

Im zweiten Drittel glich Mannheim nach 34 Spielminuten aus: Nach einem Distanzschuss von David Wolf landete der Puck im Tor. Doch die Düsseldorfer EG ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und erzielte anderthalb Minuten später durch den erst kürzlich verpflichteten Stürmer Adam Payerl erneut den Führungstreffer.

Im dritten Drittel machten die Adler viel Druck. Zunächst überstanden die Düsseldorfer auch eine Unterzahl erfolgreich. Doch als Mannheim den Goalie herausgenommen und einen zusätzlichen Feldspieler gebracht hatte, fiel doch noch erneute Ausgleichstreffer: Wolf staubte in der Schlussminute zum 2:2 ab.

In der Overtime war Mannheim am Drücker. Düsseldorf musste eine Strafe gegen Kevin Clark wegen eines Bandenchecks verkraften, überstand die Verlängerung aber dennoch schadlos.

Im Penaltyschießen setzten sich die Rheinländer dann eiskalt durch: Der starke DEG-Goalie Hendrik Hane ließ gegen die Mannheimer Stefan Loibl und Tyler Gaudet keinen Treffer zu. Dagegen konnten die Düsseldorfer Victor Svensson und Brendan O'Donnell ihre Penaltys verwandeln.

Köln holt auf, verliert aber im Penaltyschießen

Die Kölner Haie kämpften sich in der Partie bei den Nürnberg Ice Tigers nach längerem Rückstand bis ins Penaltyschießen. Dort zogen sie aber den Kürzeren und mussten sich am Ende mit 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0) nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Jack Dougherty brachte Nürnberg in Führung (17. Minute), Ian Scheid (26.) konnte für die Franken erhöhen. Kölns Justin Schütz gelang der Anschlusstreffer (34.). Nürnbergs Treffer zum 3:1 durch Ryan Stoa (38.) beantwortete Kölns David McIntyre nur 28 Sekunden später mit dem erneuten Anschlusstreffer. Im Schlussdrittel schaffte Köln den Ausgleich durch Tim Wohlgemuth (52.). Nach torloser Verlängerung gelang Stoa im Penaltyschießen der entscheidende Treffer für Nürnberg.

Iserlohn siegt spät gegen Wolfsburg

Am Abend setzten auch die Iserlohn Roosters ihre Aufholjagd durch einen Last-Minute-Sieg fort. Die Sauerländer setzten sich im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) durch und haben nun nur noch einen Punkt Rückstand auf die Augsburger Panther auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Balazs Sebök brachte furiose Roosters in einem bärenstarken ersten Durchgang verdient in Führung (15.). Im zweiten Drittel waren plötzlich die Gäste aus Wolfsburg stärker und glichen folgerichtig durch Spencer Machacek aus (32.). In den Schlussminuten der Partie sorgten dann erneut Sebök (59.) und Michael Dal Colle (60.) per Doppelschlag für den Sieg der Roosters.

Nächster Spieltag startet am Donnerstag

Die Düsseldorfer EG empfängt am Donnerstag (25.01.2024, 19.30 Uhr) die Straubing Tigers. Für die Kölner Haie geht es mit einem Auswärtsspiel am Freitag (19.30 Uhr) weiter. Die Iserlohn Roosters müssen zur selben Zeit in Mannheim antreten.