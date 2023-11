WDR-Sport Frauen-Bundesliga: Nullnummer zwischen Leverkusen und Essen Stand: 04.11.2023 15:55 Uhr

In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Bayer Leverkusen den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Duell gegen die SGS Essen war Leverkusen am Ende mit einem Remis noch gut bedient.

Von Peter Herrlich

Die Partie des 6. Spieltags endete am Samstag im Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen 0:0. Nach dem torlosen Remis ist Bayer Leverkusen nun seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen, die Essenerinnen seit drei.

Essen war in der Begegnung weitestgehend die überlegene Mannschaft und hatte mehr Torchancen: In der 22. Minute schoss die Essenerin Jacqueline Meißner nach einem Dribbling über mehr als 50 Meter von der Strafraumgrenze knapp am Bayer-Tor vorbei.

Mitte der ersten Halbzeit kamen die Leverkusenerinnen aber besser in die Partie und wurde gefährlich: In der 29. Minute war die SGS-Abwehr bei einem Vorstoß der Gastgeberinnen unsortiert, Synne Skinnes Hansen tauchte im Strafraum plötzlich frei im Essener Strafraum auf - die Torhüterin wehrte den Schuss aber stark ab.

Kurz vor der Pause rettete Winkler ihr Team vor dem Rückstand: Leverkusens Karólína Vilhjálmsdóttir wurde in zentraler Position freigespielt, sie zog aus rund 20 Metern ab - doch Winkler konnte den wuchtigen Schuss mit einer überzeugenden Parade entschärfen (44.).

Die erste Chance der zweiten Halbzeit hatten wieder die SGS: Nach einem verunglückten Klärungsversuch der Bayer-Abwehr kam die Essenerin Annalena Rieke im Strafraum frei zum Abschluss, ihr Schuss aus zwölf Metern prallte gegen die Querlatte (48.).

In der 53. Minute zögerte Essen-Stürmerin Ramona Maier vor dem in aussichtsreicher Position sehr lange, der folgende Schuss von ihrer Teamkollegin Natasha Kowalski wurde geblockt. Sieben Minuten scheiterte Maier mit einem Schuss an Bayer-Torfrau Friederike Repohl (60.).

Bayer-Abwehr hält bis zum Abpfiff

Auch danach spielte sich das Geschehen hauptsächlich vor dem Leverkusener Tor ab. Die SGS machte Druck, in der Gefahrenzone agierte das Team von Trainer Markus Högner aber nicht zwingend genug. Die Bayer-Abwehr hielt, es blieb bis zum Abpfiff torlos.

Nach dem Remis belegt Leverkusen vorerst den dritten Tabellenplatz, Essen ist zumindest bis Sonntag Fünfter.

Leverkusen nun gegen Frankfurt

Am nächsten Spieltag müssen die Bayer-Frauen bei Eintracht Frankfurt antreten, Anstoß ist am Freitag, 10. November, um 18.30 Uhr. Die SGS empfängt einen Tag um 14 Uhr den 1. FC Nürnberg.