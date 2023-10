Fußball Frauen-Bundesliga: Leverkusen ringt Köln im Derby nieder Stand: 20.10.2023 20:25 Uhr

Die Frauen von Bayer Leverkusen haben im rheinischen Derby gegen den offensiv harmlosen 1. FC Köln die Oberhand behalten und ihren dritten Saisonsieg eingefahren.

Leverkusen setzte sich zum Auftakt des 5. Spieltags am Freitagabend im Kölner Franz-Kremer-Stadion mit 1:0 (1:0) durch und kletterte zumindest zwischenzeitlich auf Platz drei. Köln kassierte die zweite Niederlage in Serie und blieb vorerst Siebter. Das einzige Tor der Partie erzielte Janou Levels (36.) mit einem abgefälschten Schuss.

Erste Torchance nach einer halben Stunde

FC-Coach Daniel Weber nahm nach der 0:3-Niederlage in Bremen drei Änderungen an der Startelf vor: Sofie Vendelbo, Lena Uebach und Dora Zeller ersetzten Janina Hechler, Laura Donhauser und Meike Messmer. Leverkusen musste krankheitsbedingt auf Lilla Turányi, Elisa Senss und Nikola Karczewska verzichten, für sie liefen Eva van Deursen, Melissa Friedrich und Estrella Merino Gonzalez auf.

Das Derby hatte von Beginn an eine hohe Intensität. Leverkusen war die aktivere Mannschaft und hatte mehr Ballbesitz. In der Offensive mangelte es aber beiden Teams zunächst an Präzision. Die erste nennenswerte Torgelegenheit gab es erst in der 33. Minute: Bayers Karolina Lea Vilhjálmsdóttir zog vom linken Strafraumeck nach innen und zielte auf das kurze Eck, doch Kölns Torhüterin Jasmin Pal war zur Stelle.

Levels bringt Leverkusen in Führung

Mit dem bis dahin besten Angriff der Partie ging Leverkusen schließlich in Führung. Nach einer sehenswerten Kombination über Kristin Kögel und Gonzalez Merino kam der Ball links im Strafraum zu Levels (36.), die ins untere linke Eck traf - dabei fälschte Kölns Vendelbo den Schuss unhaltbar ab.

In der zweiten Halbzeit trat Köln mutiger auf. Nach einer Stunde hatte auch der FC seine erste gute Möglichkeit, Martyna Wiankowska (61.) traf von der Strafraumkante die Latte. Die Gastgeberinnen waren bemüht, doch Leverkusens Defensive ließ weiter kaum etwas zu.

In den letzten 20 Minuten hatte Leverkusen die Partie wieder im Griff und mehr Raum für Konter, denen meist die Zielstrebigkeit fehlte. Die beste Chance auf das 2:0 hatte Vilhjálmsdóttir (80.), deren Versuch knapp am langen Pfosten vorbeistrich.