Frauen-Bundesliga Leverkusen nimmt drei Punkte aus Nürnberg mit Stand: 12.02.2024 21:24 Uhr

Zum Abschluss des 13. Bundesliga-Spieltags haben die Frauen von Bayer Leverkusen einen knappen Sieg bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg gefeiert.

Das Team von Trainer Robert de Pauw setzte sich am Montagabend mit 2:1 (1:0) durch und belegt nach dem fünften Saisonerfolg Tabellenplatz sechs. Nürnberg bleibt als Tabellenelfter auf einem Abstiegsplatz mit zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer.

Leverkusen geht nach Anfangsproblemen in Führung

Die Anfangsphase gehörte den Nürnbergerinnen. Nach einem Doppelpass zog Amira Arfaoui (6.) von der Strafraumkante ab, schoss aber rechts am Tor vorbei. Kurz darauf kam der FCN mit einer flachen Hereingabe über die linke Seite, in der Mitte klärte Leverkusens Caroline Siems vor der einschussbereiten Medina Desic. Leverkusen wurde das erste Mal bei einer Standardsituation gefährlich. Nach einer Freistoß-Flanke köpfte Selina Ostermeier (18.) zur vermeintlichen Bayer-Führung ein, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben.

Leverkusen war nun im Spiel und nahm das Heft in die Hand. Skinnes Hansen (24.) köpfte aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei, bei einem Schuss von Kristin Kögel (27.) nach einer Ecke klärte Nürnbergs Desic auf der Torlinie. Bei der darauf folgenden Ecke gelang Leverkusen die Führung: Karólína Vilhjálmsdóttir flankte den Ball scharf an die Kante des Fünfmeterraums, wo Melissa Friedrich (28.) den Ball mit Kopf und Rücken aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Leverkusen machte weiter Druck und erspielte sich Chancen, FCN-Keeperin Krammer bewahrte ihr Team mit Paraden gegen Kögel (33.), Nikola Karczewska (34.) und Vilhjálmsdóttir (36.) vor einem höheren Rückstand. Bei Nürnberg lief nach dem guten Beginn in der Offensive kaum etwas zusammen.

Traumtor beschert Nürnberg den Ausgleich

Nach der Halbzeitpause kam Nürnberg schnell zum Ausgleich. Selma Magnúsdóttir (48.) fasste sich ein Herz und setzte den Ball aus 25 Metern in den linken Winkel. Leverkusen ließ sich von dem Gegentor nicht beirren, spielte kontrolliert nach vorne und ging erneut in Führung. Eine präzise Flanke der unbedrängten Vilhjálmsdóttir aus halbrechter Position fand in der Mitte Emilie Bragstad (59.), die mit einem Kopfball-Aufsetzer ins lange Eck traf.

Anschließend begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Glück hatte Leverkusen, als ein Kopfball von Nürnbergs Desic (71.) an den rechten Innenpfosten klatschte. In der Schlussphase, in der Nürnberg auf den Ausgleich drückte, war Bayer erneut im Glück. Eine abgerutschte Flanke von Nürnbergs Nele Bauereisen (82.) senkte sich Richtung langer Winkel, Leverkusens Keeperin Friederike Repohl lenkte den Ball mit den Fingerspitzen noch an die Latte.

Weiter geht es für Leverkusen am Sonntag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Nürnberg empfängt am Samstag (12 Uhr) den VfL Wolfsburg.