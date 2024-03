WDR-Sport Frauen-BL: Essen mit Nullnummer in Bremen Stand: 16.03.2024 12:18 Uhr

Frauen-Bundesligist SGS Essen hat am Samstag etwas unglücklich einen Zähler beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen geholt. Die SGS war das bessere Team und hätte nach einer Großchance in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielen können.

Durch das 0:0 verteidigten die Essenerinnen Platz fünf in der Tabelle, Werder und Bayer Leverkusen, die am Montag gegen den 1. FC Köln spielen (19.30 Uhr) liegen mit je einem Zähler dahinter.

Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Auf beiden Seiten fehlte die Genauigkeit im letzten Zuspiel, so dass sich kaum gefährliche Szenen vor beiden Toren ergaben. Bremen hatte mehr Ballbesitz, doch richtig gefährlich wurde es kurz vor dem Pausenpfiff.

Nach einem tiefem Pass auf die rechte Seite lief Sophie Weidauer auf Torfrau Sophia Winkler zu, doch mit ihrem Schuss aus spitzem Winkel scheiterte sie an der Essener-Keeperin. Kurz zuvor hatte Werders Emilie Bernhardt mit einem Fehlpass die Gäste ins Spiel gebracht. Laureta Elmazi drang von rechts in den Sechzehner ein und wollte die von links in den Fünfer sprintente Ramona Maier anspielen, doch die Bremerinnen bekamen noch ein Bein dazwischen.

Nach dem Wechsel Essen mit mehr Schwung

Nach dem Wechsel kam die SGS mit mehr Schwung aus der Kabine und näherte sich mehrfach dem Tor der Norddeutschen. Am gefährlichsten wurde es in der 54. Minute, als sich Maier in einen von Annalena Rieke an den Fünf-Meter-Raum weitergeleiteten Ball warf, doch Torfrau Livia Peng konnte den Ball parieren.

Essen war nun das spielbestimmende Team und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Die Bremerinnen kamen kaum noch zu nennenswerten Aktionen in der Offensive. Nach 70 Minuten forderten die Essenerinnen Elfmeter, als Lilli Purtschneller nach einem Zweikampf mit Tuana Mahmoud im Werder-Strafraum am linken Fuß getroffen wurde und zu Boden ging, doch die Pfeife von Schiedsrichterin Christine Weigelt blieb stumm.

Der Ball will nicht über die Linie

Erst gegen Ende der Partie wurde Werder zwar wieder spielbestimmender, doch in der Nachspielzeit waren es die Essenerinnen, die nur knapp an der Führung vorbeischrammten. Nach einer Ecke konnte Weidauer einen Kopfball von Julia Debitzki auf der Linie retten. Zwei Essenerinnen setzten nach, doch der Ball bewegte sich nur auf der Torlinie und nicht dahinter. Der kurz darauf folgende Nachschuss des geklärten Balls von Maier ging rechts am Tor vorbei. Die Riesenchance zum späten Siegtor war damit vertan. Unter dem Strich stand ein torloses Remis.

NRW-Duell gegen Leverkusen

Für die SGS geht es am Sonntag in einer Woche (24.03.) mit einem NRW-Duell weiter. Am 17. Spieltag empfangen die Essenerinnen Tabellennachbar Bayer Leverkusen.