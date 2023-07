WDR-Sport Fortuna Düsseldorf: Mit dünner Personaldecke in die Saison Stand: 27.07.2023 21:41 Uhr

Fortuna Düsseldorf wird am Samstag mit einem eingespielten Team in die neue Zweitliga-Saison starten, doch der Kader ist dünn. Sportvorstand Klaus Allofs verspricht weitere Zugänge.

Nach vier Spielzeiten mit einem Auswärtsspiel zu Beginn startet Fortuna Düsseldorf am Samstag (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in die Saison. Ein klares Saisonziel hat der Klub nicht ausgegeben, aber nach Platz vier in der vergangenen Spielzeit kann es eigentlich nur darum gehen, um den Aufstieg mitzuspielen - trotz der großen Konkurrenz aus Gelsenkirchen, Hamburg und Berlin.

Team ist eingespielt, der Kader dünn

Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht. Trainer Daniel Thioune hat die Mannschaft nach seinem Amtsantritt im Februar 2022 weiterentwickelt und taktisch variabler gemacht. Zudem ist das Team eingespielt und weiß, was Thioune will. Doch vor allem in der Breite ist der Kader der Fortuna in vielen Teilen (noch) sehr dünn besetzt, und der Klub ist finanziell nicht auf Rosen gebettet.

"In den nächsten Wochen werden wir unseren Kader noch breiter aufstellen müssen, aber wir brauchen dann schon auch Glück mit Verletzungen", sagte Sportvorstand Klaus Allofs im Interview mit der "Sport Bild". Zehn Abgängen stehen bisher drei "echten" Zugängen gegenüber - vier, wenn man die Rückkehr von Jamil Siebert nach einer Leihe dazurechnet. Die Transferperiode läuft noch bis zum 31. August, vor allem im Offensivbereich sollte Fortuna nachlegen.

Gestandener Stürmer und Außenbahnspieler gesucht

Vincent Vermeij.

Im Angriff könnte der Klub einen zweitligaerfahrenen Stürmer gebrauchen. Mit Top-Scorer Dawid Kownacki (Werder Bremen), der zuletzt mit 14 Toren und sieben Vorlagen glänzte, und Klublegende Rouwen Hennings (SV Sandhausen) haben zwei gestandene Angreifer den Verein verlassen. Neuzugang Vincent Vermeij (SC Freiburg II) hat bisher keine Zweitliga-Erfahrung, Daniel Ginczek hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und Youngster Jona Niemic war erst vor wenigen Monaten mit einem Profivertrag ausgestattet worden.

Auch auf den Außenbahnen gibt es dringenden Handlungsbedarf. Mit Emmanuel Iyoha (links) und Felix Klaus (rechts) stehen stehen nur noch zwei Spezialisten im Kader. Und Iyoha, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, könnte den Klub sogar noch verlassen. Medienberichten zufolge soll unter anderem der VfL Bochum die Fühler nach dem gebürtigen Düsseldorfer ausgestreckt haben. Ohne adäquaten Ersatz werden die Verantwortlichen ihn aber wohl nicht ziehen lassen.

Spült Tanaka noch Geld in die Kassen?

Ihr Mittelfeld konnte die Fortuna weitgehend zusammenhalten. Leihgabe Jorrit Hendrix ist nicht mehr da, für ihn wurde mit dem 22 Jahre alten Yannik Engelhardt (SC Freiburg II) ein Ersatz mit Potenzial verpflichtet. Ao Tanaka könnte den Klub noch verlassen. Sowohl der VfB Stuttgart als auch englische Klubs sollen Interesse am japanischen Nationalspieler haben, der gerne in einer der europäischen Topligen spielen würde. Ein Wechsel könnte den Düsseldorfern das nötige Kleingeld für weitere Verpflichtungen bescheren.

In der Abwehr ist der Klub insgesamt gut aufgestellt. Kapitän Andre Hoffmann und Jordy de Wijs werden wohl zunächst die Innenverteidigung bilden. Mit Rückkehrer Siebert (Viktoria Köln) und dem bald wieder genesenen Tim Oberdorf, den das Pfeiffersche Drüsenfieber erwischt hatte, hat Thioune weitere Optionen. Auf den Außenverteidiger-Positionen stehen mit Benjamin Böckle (links) und Takashi Uchino (rechts) zwei solide Back-ups für die Stammkräfte Nicolas Gavory und Matthias Zimmermann bereit.