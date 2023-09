WDR-Sport Europapokal: BVB startet in Paris, Leverkusen gegen Häcken Stand: 02.09.2023 11:35 Uhr

Borussia Dortmund startet mit einem Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain mit dem früheren Frankfurter Randal Kolo Muani in die Gruppenphase der Champions League.

Das gab die UEFA am Samstag bekannt. Nach dem Match am 19. September in Frankreich empfängt der BVB am 4. Oktober den AC Mailand und spielt dann zweimal gegen Newcastle United, zunächst in England. Nach dem Auswärtsspiel in Mailand beschließt dann das Rückspiel gegen Paris am 13. Dezember in Dortmund die Gruppenphase.

Derweil beginnt Bayer Leverkusen in der Europa League am 21. September mit einem Heimspiel gegen BK Häcken aus Göteborg. Nach dem Spiel bei Molde FK in Norwegen folgt der Doppelpack gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan, wobei Bayer zuerst zu Hause antritt. Nach dem Spiel in Göteborg gegen Häcken bildet das Heimspiel gegen Molde am 14. Dezember den Abschluss.

Die Spiele von Borussia Dortmund in der Champions League:

Dienstag, 19. September, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr: Borussia Dortmund - AC Mailand

Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr: Newcastle United - Borussia Dortmund

Dienstag, 7. November, 18.45 Uhr: Borussia Dortmund - Newcastle United

Dienstag, 28. November, 21 Uhr: AC Mailand - Borussia Dortmund

Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Die Spiele von Bayer Leverkusen in der Europa League:

Donnerstag, 21. September, 18.45 Uhr: Bayer Leverkusen - BK Häcken

Donnerstag, 5. Oktober, 21 Uhr: Molde FK - Bayer Leverkusen

Donnerstag, 26. Oktober, 21 Uhr: Bayer Leverkusen - Qarabağ Agdam

Donnerstag, 9. November, 18.45 Uhr: Qarabağ Agdam - Bayer Leverkusen

Donnerstag, 30. November, 21 Uhr: BK Häcken - Bayer Leverkusen

Donnerstag, 14. Dezember, 18.45 Bayer Leverkusen - Molde FK