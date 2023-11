Später Elfmeter bringt Entscheidung Boniface schießt Bayer in die K.o.-Runde Stand: 09.11.2023 21:42 Uhr

Bayer Leverkusen hat den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde der Europa League geschafft. Bei Qarabag Agdam setzte sich die Werkself knapp durch.

Von Bastian Hahne

In der knapp 3.500 Kilometer entfernten aserbaidschanischen Hauptstadt Baku kamen die Rheinländer am Donnerstagabend zu einem knappen 1:0 (0:0)-Erfolg und damit dem vierten Sieg im vierten Spiel in der Gruppe H.

Sollte Molde FK am Abend nicht gewinnen, steht Leverkusen sogar bereits als Gruppensieger fest und würde damit direkt ins Achtelfinale einziehen. Der Gruppenzweite muss zuvor noch in der Zwischenrunde ran. Das einzige Tor des Abends erzielte Victor Boniface in der Nachspielzeit per Handelfmeter (90.+4).

Bayer ohne Tapsoba und Palacios

Die Werkself trat mit einer auf sechs Positionen veränderten Startelf an, auch weil Trainer Xabi Alonso ohne Edmond Tapsoba (Handverletzung) und Exequiel Palacios (Knieprobleme) auskommen musste. Der Verzicht auf den argentinischen Weltmeister sei jedoch nur eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Verein mit. Pokal-Torhüter Matej Kovar, Josip Stanisic, Piero Hincapié, Robert Andrich, Nathan Tella und Amine Adli rückten neu in die Anfangsformation.

Nach nervösen ersten Minuten übernahm Bayer wie gewohnt die Spielkontrolle. Florian Wirtz gab den ersten Torschuss der Partie ab, konnte den Ex-Leverkusener im Tor der Hausherren, Andrey Lunev, aber nicht überwinden (7.). Bei seinem Versuch aus der Distanz zielte der Leverkusener Spielmacher etwas zu hoch (15.). Gefährlicher wurde es bei einem Kopfball von Hincapié, den Lunev parierte (23.).

Bis zur Pause wurden die Abschlüsse der Leverkusener weniger, ein Schuss von Victor Boniface (26.) ging am Tor vorbei. Noch seltener kam Qarabag vor das Leverkusener Tor. Juninho hatte nach einem Ballverlust von Tah die beste Gelegenheit der Gastgeber vor der Pause (38.), schoss aber in die Arme von Kovar. Kurz vor der Pause war Kovar erneut bei einer Chance von Juninho zur Stelle (43.).

Leverkusener wackelt, fällt aber nicht

Auch nach dem Seitenwechsel passierte erstmal so wenig vor beiden Toren, dass Alonso mit den Einwechslungen von Jeremie Frimpong und Jonas Hofmann für die enttäuschenden Tella und Adli frische Offensivkräfte brachte. Zunächst hatte aber Qarabag eine die bis dahin beste Gelegenheit auf ein Tor. Der Kopfball von Elvin Jafarguliyev ging allerdings über das Leverkusener Tor (65.). Auf der anderen Seite scheiterte Boniface an Lunev (67.).

Leverkusen wirkte angeschlagen und genervt. In der 69. Minute sahen mit Wirtz, Granit Xhaka und Hofmann gleich drei Bayer-Spieler die Gelbe Karte, zwei von ihnen wegen Meckerns. Dagegen wurden die Hausherren gefährlicher. Erst schoss Leandro Andrade in gefährlicher Position einen Mitspieler an (75.), dann schoss Yassine Benzia am Tor vorbei (79.).

Handelfmeter entscheidet die Partie

Aber auch Bayer hatte noch Gelegenheiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Qarabag, das in der Schlussphase die Torhüter verletzungsbedingt wecheln musste, geriet noch einmal ordentlich in Bedrängnis. Boniface vergab jedoch gleich drei gute Gelegenheiten für Leverkusen (82./86./87.).

In der Nachspielzeit kam Bayer dann doch zum wichtigen Tor. Nach einem Handspiel von Maksim Medvedev bekam die Werkself einen Handelfmeter zugesprochen, den Boniface sicher verwandelte (90.+4). Den Sieg ließ sich Leverkusen nicht mehr nehmen.

Sonntag gegen Union Berlin

Für Bayer geht es am Sonntag (17.30 Uhr) in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Union Berlin weiter.