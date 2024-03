WDR-Sport Endspiel-Wochen für den Bergischen HC Stand: 27.03.2024 18:22 Uhr

Seit mittlerweile neun Ligaspielen wartet der Bergische HC auf einen Punktgewinn in der Handball-Bundesliga. Gegen den TVB Stuttgart muss dringend ein Erfolg her.

"Wir müssen in Stuttgart gewinnen. Irgendwie. Das ist uns allen bewusst", findet BHC-Trainer Jamal Naji klare Worte vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Donnerstag (19 Uhr).

Trotz einer beispiellosen Niederlagenserie von neun Spielen haben die Löwen sieben Spieltage vor dem Saisonende noch alles selbst in der Hand. Drei Punkte trennen den BHC vom ThSV Eisenach auf Platz 16, fünf Punkte sind es auf den kommenden Gegner aus Stuttgart, aktuell Tabellen-15. und selbst seit drei Spielen ohne Punktgewinn.

Letzter BHC-Sieg gegen Stuttgart

"Es liegt an uns, noch andere Teams in den Kampf um den Klassenerhalt zu verwickeln", sagt Naji mit Blick auf den kommenden Gegner, gegen den der Bergische HC Anfang Dezember seinen letzten Bundesligasieg (33:28) feiern konnte. "Die Spielanlage hat sich seitdem noch etwas geändert beim TVB. Man kann sagen, dass Kai Häfner immer besser ins System findet", so Naji. "Und sie haben sich im Winter noch mal verstärkt."

Aber auch bei seiner Mannschaft will der BHC-Trainer Fortschritte erkannt haben. Bei der 27:30-Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Magdeburg habe sein Team "nicht nur gekämpft, sondern auch Lösungen gefunden".

Die Entwicklung in den vergangenen Spielen sei "in vielen Phasen gut" gewesen. Vor allem zum Ende hin habe sein Team aber oft Probleme. "Ich bin überzeugt, dass wir Mechanismen gefunden haben, um auch die Schlussphase enger zu gestalten", ist sich der 37-Jährige sicher.

Lazarett lichtet sich vor Endspielen

In Stuttgart könnte Naji wieder auf Djibril M'Bengue zurückgreifen, wenn sein Knie es zulässt. Auch Peter Johannesson, der gegen Magdeburg krankheitsbeding fehlte, könnte wieder eine Option sein. Mittelfristig sollen auch Aron Seesing und Tom Kare Nikolaisen zurückkehren.

Auf die Partie gegen Stuttgart folgt am Sonntag in einer Woche (07.04.2024) das nächste Kellerduell. Dann empfängt der BHC den ThSV Eisenach. Nach dem Nachholspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am 12. April steht dann das Duell mit Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten an (19.04.2024).