3. Liga Duisburg bezwingt Pokal-Schreck Saarbrücken Stand: 16.03.2024 15:54 Uhr

Der MSV Duisburg darf nach einem überzeugenden Heimsieg gegen DFB-Pokal-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken weiter auf den Klassenerhalt in der 3. Liga hoffen.

Die Mannschaft von Trainer Boris Schommers gewann ihr Heimspiel des 30. Spieltags am Samstag mit 2:0 (1:0) und hat mit 29 Punkten aus 30 Spielen nur noch zwei Zähler Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz (Hallescher FC/31 Punkte).

Niklas Kölle (23.) und Kolja Pusch (60.) per Freistoß erzielten die Tore für den MSV.

Kölle per Kopf zur Führung

Der Pokalschreck aus dem Saarland trat zunächst sehr defensiv auf und überließ Duisburg den Ball, ohne MSV-Chancen zuzulassen. In der 23. Minute war dann Kölle zur Stelle und köpfte eine Flanke von Ahmet Engin aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen. Es war die erste wirkliche Chance der Meidericher im Spiel, aber die verwandelten sie eiskalt.

Nach dem Duisburger Führungstreffer wurden die Gäste etwas aktiver. Julian Günther-Schmidt verpasste das Duisburger Tor mit einem Schlenzer nur knapp (30.). Hauptsächlich spielte sich das Geschehen aber im Mittelfeld ab, Straumszenen blieben eine Seltenheit. In der 40. Minute wäre Saarbrücken dann beinahe zum Ausgleichstreffer gekommen als Pokal-Held Kai Brünker eine flache Hereingabe von Amine Naifi nicht mehr entscheidend in Richtung Tor drücken konnte. Dabei verletzte sich Brünker und musste ausgewechselt werden.

Freistoßtreffer von Pusch

Der zweite Durchgang begann mit einer Duisburger Großchance für Thomas Pledl, der über links in den Strafraum einzog und an FCS-Schlussmann Tim Schreiber scheiterte (47.). Bei der anschließenden Ecke war Marvin Senger mit dem Kopf zur Stelle, aber auch er fans in Schreiber seinen Meister (48.). Der Gäste-Torhüter wurde nun immer wieder geprüft, weil Duisburg bei jedem Fehler der nun höher stehenden Saarländer gefährlich konterte. Auch Alexander Esswein konnte Schreiber nicht überwinden (50.).

Besser machte es Pusch, der in der 60. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß wunderschön zum 2:0 traf. Auch danach kontrollierte der MSV die Partie und hätte in der 70. Minute eigentlich noch erhöhen müssen, als Kölle aus elf Metern an Schreiber scheiterte. Saarbrücken kam eher zufällig zu Torgefahr, als Calogero Rizzutos langer Ball in die Spitze auf der Querlatte landete (79.). Auch in der Schlussphase war Duisburg das gefährlichere Team.

Ostersonntag NRW-Derby in Bielefeld

In der Liga geht es für den MSV am Ostersonntag (31.03.) weiter. Um 19.30 Uhr ist Anpfiff auf der Alm zur Partie des 31. Spieltages beim Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib, Arminia Bielefeld.