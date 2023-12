3. Liga Dortmund II feiert Zittersieg gegen Halle Stand: 16.12.2023 16:03 Uhr

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat sich am 19. Spieltag der 3. Liga zu einem Heimsieg gegen den Halleschen FC gezittert.

Beim 2:1 (2:0)-Erfolg am Samstagnachmittag im Stadion Rote Erde agierten die Dortmunder lange Zeit in Unterzahl, retteten aber eine knappe Führung ins Ziel. Mit dem Sieg klettert der BVB auf Rang acht.

Beim BVB stand Torhüter Marcel Lotka nach abgelaufener Sperre wieder im Tor. Guille Bueno war aus dem Profikader dabei, dort halfen stattdessen Hendry Blank und Antonios Papadopoulos in der Bundesliga aus.

Pohlmann per Freistoß, Azhil per Konter

Nach gerade einmal 40 Sekunden musste Lotka auch das erste Mal eingreifen, als Timur Gayret ihn mit einem Schuss prüfte. Trotz des rasanten Beginns passierte in den folgenden Minuten aber erstmal wenig. Der BVB hatte etwas mehr vom Spiel, Halle stand defensiv aber sicher. Erst in der 25. Minute ergab sich für Franz Pfanne nach einer Ecke eine gute Kopfballgelegenheit, der Verteidiger zielte aber etwas zu hoch. Dortmund blieb spielbestimmend, aber harmlos. Der Distanzschuss von Falko Michel war keine Herausforderung für Sven Müller im HFC-Tor (33.).

Also musste eine Standardsituation her, um die Dortmunder Führung zu ermöglichen: Ole Pohlmann traf sehenswert per direkt verwandeltem Freistoß zum 1:0 (38.). Fast hätte Halles Tunay Deniz umgehend ausgeglichen - ebenfalls per Freistoß. Bei seinem Versuch aus 30 Metern war Lotka aber zur Stelle (40.). Der HFC war nun aufgewacht und drängte auf den Ausgleichstreffer. Gayret scheiterte aber ebenfalls aus kurzer Distanz an Lotka (45.+2). Stattdessen erhöhte der BVB kurz vor dem Pausenpfiff mit einem perfekt ausgespielten Konter auf 2:0. Ayman Azhil vollendete diesen alleine vor Müller mit dem Tor (45.+3).

Deniz trifft, Göbel fliegt

Kurz nach der Pause waren die Gäste dank einer starken Anfangsphase wieder im Spiel. Deniz traf nach einer Flanke von der rechten Seite aus fünf Metern mit dem Fuß zum Anschlusstreffer (52.). Der BVB machte sich daraufhin das Leben selbst noch schwerer, als Patrick Göbel innerhalb von vier Minuten zwei Gelbe Karten sah und vom Platz gestellt wurde (54.). Der HFC drängte weiter auf den Ausgleichstreffer. BVB-Trainer Jan Zimmermann reagierte und brachte mit Falko Michel einen neuen Defensivspieler für Mateu Morey. Mario Suver verhinderte in der 64. Minute bei einer Großchance von Aljaz Casar per Grätsche das 2:2.

Halle bestimmte weiter das Spiel, ließ den Ball laufen und suchte die Lücke in der BVB-Defensive. Besonders der eingewechselte Andor Bolyki strahlte Torgefahr im Dortmunder Sechzehner aus. In der 77. Minute verpasste er mit einem Kopfball nur knapp das Tor. In der Schlussphase kam der BVB kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus, ließ aber weiter kaum Abschlüsse der Gäste zu. Kurz vor dem Schlusspriff vergab Bolyki noch die Großchance zum 2:2 per Seitfallzieher. (90.+4).

Mittwoch gegen Münster

Zum Jahresabschluss steht für den BVB II noch ein Westfalenderby an: Am Mittwoch, 20. Dezember, empfängt die U23 der Schwarz-Gelben den SC Preußen Münster im Stadion Rote Erde. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen.