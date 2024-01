BVB-Geschäftsführer hört auf Dortmund-Boss Watzke verkündet Abschied im Herbst 2025 Stand: 08.01.2024 13:35 Uhr

Der Boss geht nach 20 Jahren: Hans-Joachim Watzke scheidet beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund Ende 2025 als Geschäftsführer aus.

Der 64-Jährige verkündete am Montag (08.01.2024) im Trainingslager in Marbella (Spanien), dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der BVB bestätigte dies zeitgleich per Ad-hoc-Meldung an den Börsen.

"Hans-Joachim Watzke (...) hat den Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Reinhold Lunow darüber unterrichtet, dass er seinen aktuell bis Ende 2025 laufenden Geschäftsführer-Anstellungsvertrag nicht mehr verlängern und im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung ausscheiden wird", hieß es darin.

Watzke, dessen Vertrag beim BVB zum Jahressende 2022 bis Dezember 2025 verlängert worden war, ist zudem Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Fußball Liga (DFL). Überdies sitzt er im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Watzke startete einst als Schatzmeister beim BVB

Watzke wurde 2001 zunächst Schatzmeister des BVB, dem er seit Februar 2005 als Geschäftsführer vorsteht. Er gilt als der Mann, der Borussia Dortmund im März 2005 auf einer Gläubigerversammmlung in Düsseldorf vor der Insolvenz rettete. Die Dortmunder bauten ihre Schulden in den folgenden Jahren sukzessive ab, sie wurden sportlich unter Jürgen Klopp und auch finanziell zum zweiten großen Klub der Bundesliga hinter Bayern München.

Der BVB hat seinen letzten Meistertitel 2012 gewonnen - Ende Mai 2023 hätte die Borussia am letzten Spieltag nur den FSV Mainz 05 bezwingen müssen, um die Schale zu holen, scheiterte aber durch ein 2:2. Watzke nannte dies "den schlimmsten Tag" seines Lebens.