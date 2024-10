WDR-Sport DHB-Pokal: Essen trifft auf Melsungen, Gummersbach auf den BHC Stand: 03.10.2024 18:01 Uhr

Im Achtelfinale des DHB-Pokals kommt es zum NRW-Duell zwischen dem VfL Gummersbach und dem Bergischen HC. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Eine schwere Aufgabe hat der Zweitligist TuSEM Essen mit Bundesligist MT Melsungen vor sich. Der TBV Lemgo Lippe trifft mit dem HSC 2000 Coburg ebenfalls auf einen Zweitligisten.

In einer weiteren Partien kommt es zum Duell zwischen Rekordchampion THW Kiel und Titelverteidiger SC Magdeburg. Außerdem treffen die Rhein-Neckar Löwen auf die Füchse Berlin, der aktuelle Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt reist zur TSV Hannover-Burgdorf. Der SC DHfK Leipzig trifft auswärts auf den ThSV Eisenach.

Die Achtelfinalpartien werden am 13./14. November ausgetragen. Das Final Four in Köln findet am 12. und 13. April 2025 statt.