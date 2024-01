WDR-Sport DEL: Mannheim stoppt Iserlohn Roosters, Haie verlieren in Overtime Stand: 26.01.2024 22:19 Uhr

Die Aufholjagd der Iserlohn Roosters in der DEL ist am 41. Spieltag bei den Adler Mannheim ins Stocken geraten. Die Kölner Haie unterlagen dem amtierenden Meister EHC München in der Verlängerung.

Mit einem Sieg hätten die Iserlohn Roosters erstmals seit Mitte Oktober das Tabellenende der DEL verlassen können. Die Sauerländer unterlagen am Freitagabend bei den Adler Mannheim mit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) und bleiben vorerst Schlusslicht. Für die Iserlohner war es aber erst die zweite Niederlage aus den vergangene acht Spielen, die andere gab es ebenfalls gegen die Adler. Mannheim belegt Rang acht der Tabelle.

Die Roosters erwischten einen Start nach Maß und gingen nach sieben Minuten durch Eric Cornel in Führung. Ein Doppelschlag von Jordan Szwarz (17.) und Korbinian Holzer (18.). sorgten jedoch für die Mannheimer 2:1-Führung nach dem ersten Drittel.

Im Mittelabschnitt kamen die Sauerländer aber schnell zurück. In der 29. Minute stand Balázs Sebök richtig und staubte zum 2:2 ab. Kurz vor Drittel-Ende stellte Mannheims Matthias Plachta den alten Abstand aber wieder her (39.). Markus Hännikäinen (51.) traf letztlich zum Endstand.

Weiter geht es für die Roosters bereits am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Kellerduell gegen die Düsseldorfer EG.

Haie unterliegen München in der Overtime

Auch die Kölner Haie mussten am Freitagabend eine Niederlage einstecken, unterlagen dem amtierenden Meister EHC München aber erst in der Verlängerung mit 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Veit Oswald erzielte in der zweiten Minute der Overtime das entscheidende Tor.

Zuvor trafen Austin Ortega (12.) und Markus Eisenschmid (42.) für die Münchner. Für Köln trafen David McIntyre (31.) und Gregor MacLeod (43.).

Durch die Niederlage rutschen die Haie aus den direkten Playoff-Plätzen und stehen nun auf Rang sieben. München belegt nach 41 gespielten Partien den vierten Rang. Nächster Gegner der Haie sind am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.