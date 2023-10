WDR-Sport DEL 2: Krefeld Pinguine entlassen Trainer Blank Stand: 23.10.2023 15:03 Uhr

Nach zwei verlorenen Heimspielen am Wochenende und den Absturz auf Platz zehn in der DEL 2 haben die Krefeld Pinguine am Montag reagiert. Trainer Boris Blank wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Nachdem die Pinguine am Sonntag zu Hause sogar gegen Schlusslicht Bietigheim unterlagen (2:3 nach Penaltyschießen), ist vorerst Blanks Assistent Herbert Hohenberger zum Interimscoach befördert worden.

Blank war seit Dezember 2022 Cheftrainer

Boris Blank hatte das Amt des Cheftrainers in Krefeld im Dezember 2022 übernommen. Zuvor war der ehemalige Spieler der Pinguine dort schon als Assistenz-Trainer tätig.

Pinguine-Sportchef Peter Draisaitl sprach von einer schweren Entscheidung: "Der fehlende Fortschritt in der Gesamtleistung der Mannschaft in den letzten Wochen haben uns jedoch gezeigt, dass eine Veränderung notwendig ist." Hohenberger sei ein erfahrener Trainer, der das Team kompetent leiten werde, "während wir nach einer langfristigen Lösung suchen", so Draisaitl.