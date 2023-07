WDR-Sport Deane Williams verlässt Baskets Bonn Richtung Oldenburg Stand: 18.07.2023 13:26 Uhr

Deane Williams verlässt die Telekom Baskets Bonn, Vizemeister der Basketball-Bundesliga (BBL). Er wechselt zu den EWE Baskets Oldenburg.

Das gaben die Klubs am Dienstag (18.07.2023) bekannt. Der 26 Jahre alte britische Power Forward hatte in der vergangenen Saison mit den Bonnern die Champions League gewonnen und war in der BBL als spektakulärster Spieler ausgezeichnet worden.

"Deane ist einer dieser Spieler, der alle diese kleinen Dinge erledigt, die es braucht, um Spiele zu gewinnen. Er ist ein großartiger Athlet, der mit einem hohen Level an Energie spielt", wurde Oldenburgs Trainer Pedro Calles zitiert: "Er wird uns helfen, unseren Spielstil umzusetzen." Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.