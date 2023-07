WDR-Sport Bonn verpflichtet Nationalspieler Sengfelder Stand: 14.07.2023 15:03 Uhr

Champions-League-Gewinner Telekom Baskets Bonn aus der Basketball Bundesliga (BBL) hat Nationalspieler Christian Sengfelder verpflichtet. Wie der deutsche Vizemeister am Freitag mitteilte, unterschrieb der gebürtige Leverkusener einen Vertrag bis Sommer 2025.

Für Sengfelder ist es nach den Löwen Braunschweig und zuletzt Brose Bamberg die dritte Station in der höchsten deutschen Spielklasse, beim früheren Serienmeister war sein Vertrag Ende Juni aufgelöst worden.

"Chris ist ein weiterer Spieler, der das Besondere in unserem Verein und dem Trainerstab erkannt und sich trotz vieler nationaler und besonders internationaler Angebote für uns entschieden hat", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic: "Wir sind extrem froh, dass wir so einen erfahrenen Spieler auf einer deutschen Position für zwei Jahre für uns gewinnen konnten."

Sengfelder kommt bislang auf 171 Spiele in der Bundesliga, mit Baskets-Coach Roel Moors hatte der 28-Jährige schon in der Saison 2019/20 in Bamberg zusammengearbeitet. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann der Neuzugang im vergangenen Jahr bei der Heim-EM die Bronzemedaille. Auch für die kommende WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) steht Sengfelder im vorläufigen Kader.