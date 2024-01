WDR-Sport Bochumer Boxer Kabayel legt EM-Titel nieder Stand: 04.01.2024 19:14 Uhr

Profiboxer Agit Kabayel hat nach seinem erfolgreichen Auftritt in Saudi-Arabien seinen Europameister-Titel im Schwergewicht niedergelegt. Dies bestätigte Kabayels Management am Donnerstag.

Der 31-Jährige habe sich durch seinen jüngsten Erfolg "in die Top 5 oder 6 der Welt geboxt", für weitere Top-Fights sei Kabayel "nichts anderes übrig" geblieben, als den EM-Titel abzugeben. Kabayel (24 Siege aus 24 Kämpfen) hatte am 23. Dezember in Riad den zuvor ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow durch technischen K.o. besiegt und sich für einen möglichen WM-Fight in Stellung gebracht.

Der Bochumer hatte den EM-Titel erst im März des Vorjahres im Duell mit dem Kroaten Agron Smakici zurückgewonnen, nachdem Kabayel den Gürtel der European Boxing Union (EBU) zuvor bereits einmal niedergelegt hatte.

Durch Kabayels Entscheidung wird zudem das deutsche Duell um den EM-Titel mit Tom Schwarz nicht zustande kommen. Der 29-Jährige, der 2019 gegen den heutigen Weltmeister Tyson Fury verloren hatte, war von der EBU als Pflichtherausforderer benannt worden und wird im Kampf um die EM-Krone nun gegen einen anderen Gegner antreten müssen.