Handball-Bundesliga BHC erkämpft sich gegen Leipzig einen Punkt Stand: 23.11.2023 20:38 Uhr

Der Bergische HC hat sich am Donnerstagabend in einem hart umkämpten Spiel gegen den SC DHfK Leipzig einen Punkt gesichert.

Am 14. Spieltag der Handball-Bundesliga haben sich der Bergische HC und der SC DHfK Leipzig nach einer packenden Schlussphase mit einem 31:31 (19:15)-Unentschieden getrennt.

BHC setzt sich vor der Pause ab

Der BHC startete mit einem schönen Anspiel an den Kreis auf Frederik Ladefoged in die Partie. In der Anfangsphase boten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Kein Team konnte den Vorsprung auf mehr als einen Treffer ausbauen.

Nach einer Viertelstunde ersetzte Christopher Rudek den glücklosen Peter Johannesson im Tor der Gastgeber. Rudek zeichnete sich direkt mit einer Parade aus und war auch anschließend maßgeblich an dem Vier-Zu-Null-Lauf des BHC beteiligt. Beim Spielstand von 16:12 kassierten die Löwen dann jedoch drei Gegentore in Folge. Ein wunderschönes Anspiel von Aaron Seesing auf Yannick Fraatz leitete dann die starke Schlussoffensive in der ersten Halbzeit ein. Mit einer 19:15-Führung ging es in die Kabine.

Hin und her in Durchgang Zwei

Die Gäste aus Leipzig kamen deutlich besser aus der Halbzeit und verkürzten innerhalb von zwei Minuten auf 20:19. Nach Toren von Linus Arnesson und Noah Beyer sowie zwei Paraden in Folge von Rudeck baute der BHC seine Führung wieder auf vier Tore aus (24:20). Aber auch Leipzig steckte nicht auf und glich nach einer Serie zum 24:24 aus.

Den Zuschauern in Wuppertal wurde auch in der zweiten Halbzeit ein hart umkämpftes HBL-Spiel mit starken Offensivszenen und teils herausragenden Paraden geboten. Es entwickelte sich eine packende Schlussphase, in der der Bergische HC vor allem auch der Paraden von Christopher Rudeck dem Sieg am Ende näher dran war. Rudeck kam am Ende auf starke 14 Paraden.

Beim Stand von 31:30 ließen die Gastgeber die Entscheidung jedoch mehrfach liegen. "Ich glaube, dass wir in den letzten Minuten drei, vier Matchbälle liegen gelassen haben. Die machen wir normal zu 80, 90 Prozent", resumierte BHC-Trainer Jamal Naji nach der Partie bei "Dyn". 15 Sekunden vor Ende der Partie erzielte dann Leipzigs Viggó Kristjánsson den 31:31-Ausgleich.