WDR-Sport Bergischer HC kassiert Auftaktniederlage in Eisenach Stand: 26.08.2023 20:42 Uhr

Der Bergische HC hat das erste Saisonspiel bei Aufsteiger ThSV Eisenach überraschend verloren.

Die Bergischen verloren am Samstagabend vor 2.328 Zuschauern in Thüringen knapp mit 30:31 (13:13) und starteten so mit einer Enttäuschung in die neue Spielzeit. Überragender Spieler des Abends war Eisenachs Manuel Zehnder mit 13 Toren.

Spiel auf Augenhöhe

Die Partie begann mit einer frühen Zwei-Minuten-Strafe für Eisenachs Zehnder, die der BHC allerdings nur zum 1:0 durch Linus Arnesson nutzen konnte. Beim Stand von 3:3 (7.) setzten die Hausherren erstmals mit zwei Toren Differenz ab (5:3/12.) und behielten in der Folgezeit eine knappe Führung.

Nach gut 20 Minuten kämpften sich die Gäste dann wieder entscheidend heran und glichen durch Arnesson zum 10:10 aus. Bis zur Pause blieb es ein Ein-Tor-Spiel. Immer wieder gelang dem BHC der Ausgleich, gefolgt von der erneuten Eisenacher Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte BHC-Torhüter Peter Johanesson das 13:13 ins leere Tor des ThSV.

Zehnder nicht zu stoppen

Zu Beginn der zweiten Hälfte warf sich Eisenach erneut einen schnellen Vorsprung heraus (15:13/32.). Wieder kämpfte sich der BHC zurück und kam wenig später zum 16:16-Ausgleich (37.). Kurz darauf gelang Mads Kjeldgaard Andersen die erste Führung seit den Anfangsminuten (16:17/39.). Nach einer zwischenzeitlichen 19:17-Führung des BHC war es Eisenach, dass sich den 19:19-Ausgleichstreffer erarbeiten musste. Immer wieder war es der starke Zehnder, der für den Aufsteiger traf. Schon nach 45 Minuten hatte der 23-Jährige zehn Tore auf dem Konto.

Kurz vor dem Ende waren es wieder die Thüringer, die sich einen knappen Vorsprung herausspielten (30:28/59.). Arnesson brachte den BHC wieder bis auf ein Tor heran, dann gelang Eisenach aber das entscheidende 31:29, 19 Sekunden vor Schluss. Mit noch sieben Sekunden auf der Uhr gelang Isak Persson zwar noch der Anschlusstreffer, der Ausgleich aber nicht mehr.

Beim BHC waren Andersen und Arnesson mit je sechs Treffern beste Werfer.